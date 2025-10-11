Motor Okasión vuelve con una mayor oferta de la gama económica

La feria Motor Okasión vuelve este año a Fexdega con una mayor cantidad de vehículos de gama económica. Ofrece casi 400 coches con una horquilla de precios de entre 4.000 y 60.000 euros, además de una exposición de ejemplares de rally y algunas joyas clásicas, como un Cadillac de seis metros de largo.

El evento arrancó ayer con la presencia de concesionarios oficiales y multimarca de la ciudad y de otras localidades de la comarca y Galicia, que permiten salir prácticamente conduciendo del recinto vilagarciano.

Este año hay una mayor oferta de vehículos más económicos, con más de una treintena de opciones por debajo de los 10.000 euros y con unidades a partir de los 4.000. La organización dio el paso tras detectar en los últimos años una mayor demanda de utilitarios, como ese primer coche tras conseguir el carné.

Y esto se suma a otras propuestas de segunda mano, kilómetro cero y ocasión que componen una cita ya consolidada con once años de celebración y que vende una media de entre 80 y 90 turismos en cada edición, aunque en una llegó a los 115.

Un Cadillac es una de las joyas de la exhibición. | Iñaki Abella

En Fexdega se puede cerrar todo el trámite incluso de la financiación de un mercado que ha empezado el otoño con buen pie y que «sigue teniendo mucho tirón» porque además, «siempre es una apuesta fiable y cada vez hay empresas más serias, mejores condiciones y muchas opciones muy interesantes sin las esperas de uno nuevo», explicaron sus responsables, destacando casos de unidades casi nuevas; de turismos con un año escaso de uso y con unos diez mil kilómetros, entre los otras muchas que ofrecen. Incluso algunos más caros, de hasta 120.000 euros, que se llevan más por exposición porque no suelen verse.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y otras autoridades acudieron ayer a la inauguración de la cita ferial, que funciona hasta mañana en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00. La entrada se mantiene en el mismo precio de ediciones anteriores, es decir, tres euros, aunque los menores de 16 años entran gratis. Además, como complemento ofrece algunos ejemplares que son joyas del motor.