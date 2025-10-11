Meaño da por iniciada la obra que transformará la pista de Dena
Se cubre y se dota de cierre lateral
Está previsto instalar nuevas canchas
El gobierno del Concello de Meaño anuncia el comienzo de las obras para dotar a la pista polideportiva de la parroquia de Dena de una cubierta y cierre perimetral, acompañando estas acciones de la instalación de nuevas canchas –una de pádel y la otra diseñada para fútbol indoor– y un parque infantil.
Todo ello en base a un proyecto presupuestado en 670.000 euros que, financiado por la Diputación Provincial de Pontevedra, «surge para dar respuesta a las necesidades deportivas y de ocio, convirtiendo las instalaciones en un espacio cubierto que permita su utilización en cualquier época del año», resalta la edil Raquel Balboa.
La reforma de la pista actual, construida en 1982 y con una superficie aproximada de 1.080 metros cuadrados (24 x 45), destaca por la citada cubierta y los cierres exteriores de la fachada, con los que «proteger a los usuarios frente a las adversidades meteorológicas», remarcan en el gobierno de Carlos Viéitez.
Donde también resaltan que el nuevo complejo polideportivo dispondrá de «un sistema de recogida de aguas pluviales» y que la construcción se adaptará «a unas condiciones de uso y una imagen apropiadas».
La importancia de este complejo es mayor, si cabe, teniendo en cuenta que se sitúa al lado de la piscina municipal y de centros educativos como el CEIP Coirón, el instituto de Enseñanza Secundaria y la escuela infantil.
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- Noia hunde aún más el fracasado libre marisqueo de Arousa
- El San Simón de Baión queda en el aire tras retirarse la comisión
- Los delfines vistos en Vilaxoán «piden comida a los humanos»
- Planta marihuana en la finca de un ciego y alega que es para sus periquitos