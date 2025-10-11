Somos lamenta que Ribadumia «perdiese» la oportunidad de comprar Alfageme

Somos Ribadumia lamentó ayer la pérdida de «una gran oportunidad» para el Concello, después de que no concurriese a la puja por las dependencias de Alfageme. La formación que dirige Sergio Soutelo siempre se mostró favorable a esta iniciativa ya que «suponía una gran oportunidad para contar con un espacio público en una zona de máximo interés ambiental, permitiendo general un punto de atracción turística».

La formación apunta que «nos encontramos con la sorpresa que, tras años de bloqueo y después de que propusiésemos su compra por parte del Concello, aparezca una empresa de Ribadumia que se hace con la parcela; no tenemos nada que objetar, pero nos llama la atención que las dos empresas que pujaron a última hora no optasen por hacer una oferta un mes antes, cuando la podrían haber llevado por casi la mitad del precio».

Insisten en que apoyan los negocios que prosperen en Ribadumia, pero «también vamos a velar por el cumplimiento de la legalidad, que el espacio natural se mantenga protegido como corresponde y que la empresa pueda desarrollar su actividad con garantías legales». Estas afirmaciones no son gratuitas para Somos ya que recuerdan que «hay ejemplos sobrados del mal vicio de nuestro alcalde, David Castro, de mal ayudar a determinadas empresas y personas, mientras a otros vecinos de menor categoría les obliga, a través de la APLU, a derribar gallineros». La muestra, continúan, «en Cabanelas con una nave ilegal en una parcela donde no se puede edificar, levantada y trabajando igual que el resto de naves y con el Concello llegando a gestionar una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pagada por y todos los vecinos, con la intención de legalizar lo ilegalizable, un intento en el que insiste, gastando dinero solo por contentar a una empresa determinada».

La antigua nave de Alfageme y el terreno circundante fue adq uirido el pasado mes de septiembre por una empresa dedicada a suministros agrícolas que abonó al Igape 275.000 euros.