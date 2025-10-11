A Illa se engalana de Navidad a dos meses de su celebración

Más de dos meses quedan para que llegue la Navidad, pero en A Illa ya han comenzado a instalar el alumbrado navideño para alegrar las principales calles del municipio y los diferentes barrios. Al más puro estilo Abel Caballero, el alcalde del municipio, Luis Arosa, supervisó la instalación de los arcos de luces en varios puntos durante el día de ayer. Este año, el Concello cuenta con un proyecto de iluminación ornamental que «llenará de vida y emoción cada esquina del municipio», ya que se amplía y se mejora, incorporando nuevas zonas iluminadas y elementos para transformar las calles.

Así, habrá arcos luminosos, adornos de farola, techos de luz, figuras en 3D y letreros decorativos que convertirán el recorrido por A Illa en una gran experiencia visual. En la avenida da Ponte, puerta de entrada a A Illa, se colocará un gran letrero luminoso de bienvenida, acompañado de varios arcos LED distribuidos por tramos, creando un túnel de luz. En la zona de Cabodeiro se instalarán arcos luminosos en el entorno del colegio y en la calle que lleva el mismo nombre, junto con nuevos adornos de farola. En la avenida Castelao, una de las principales arterias comerciales, se instalarán una decena de adornos de farola y dos arcos de luz.

La calle Valle-Inclán se vestirá con tres arcos luminosos hasta el Salvador Otero, que darán paso en Ribeira do Chazo a once adornos que crearán un paseo marítimo luminoso y continuado en la calle Cruceiro. En esta se instalará un techo de luces que recreará un cielo estrellado sobre las paseantes. En la calle Sor Aurora también se instalará un techo luminoso desde O Regueiro hasta la iglesia.

Los dos puntos centrales serán la plaza de O Regueiro y el Consistorio. En este último punto será donde se sitúe un gran árbol de Navidad, de entre cinco y siete metros de alta, mientras que en O Regueiro se instalará un nuevo símbolo en 3D: una campana luminosa, cubierta con miles de microluces LED y coronada con un paraguas de luces suspendido desde su centro y que «la convertirán en uno de los símbolos más reconocibles de esta Navidad en A Illa», explica Arosa.

Este año, el Concello también tratará de que la iluminación llegue a todos los barrios de A Illa, ya que habrá arcos luminosos en O Charco, Pedraserrada, Congostra do Rico, Abilleira, Cantiño, As Aceñas, Franquira, Castirños, Laxes y Semuiño.Todas las luces, explicaba ayer Arosa, serán de bajo consumo, «apostando por una Navidad sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente». El objetivo es que «La iluminación de Navidad sea mucho más que eso y se convierta en un punto de encuentro de la comunidad», señala. El encendido oficial del alumbrado se realizará el 1 de diciembre en un acto abierto a los vecinos en el que no faltará la música, animación y un buen número de sorpresas.