El Alobre cierra armarios

Cualquiera diría que hay demasiados días internacionales para conmemorar cosas, pero realmente, lo que hay es demasiadas cuestiones pendientes en la sociedad. Luchas que siguen vigentes como las del colectivo LGTBI, que todos los once de octubre desde 1988 sale a la calle para reivindicar respeto. Es el Día Internacional de la Salida del Armario y el IES Castro Alobre lo conmemoró ayer con un acto en el que no faltó un clóset simbólico; esa barrera que muchos cruzaron para «dar visibilidad y ganar espacios; para animar a adolescentes y adultes a dar el paso», como explicó Paloma García, del equipo de Diversidades Afectivo-Sexuales del centro. Porque, como expuso, siempre es más fácil «si te sientes arropado».

Intervino ella y otros docentes y alumnos para advertir que no era un gesto inocente «ni pacífico», sino un «acto revolucionario contra las persecuciones, las humillaciones y las condenas». «Hoy salimos del armario y al mismo tiempos nos levantamos en armas», empuñando las palabras y las acciones en un centro que luce con orgullo el «honor» de «haber sido de los primeros de Galicia en contar con un grupo específico LGTBI, que además, es muy dinámico».

Algunos estudiantes contaron que el comportamiento general es de respecto, aunque «hay excepciones, como en todos en los sitios». De hecho, la directora, Adriana Lameiro, señaló que con iniciativas como la realizada en el recreo de ayer, «sí notamos que cada vez hay una mayor aceptación».

Un momento de la lectura del Castro Alobre | / Inaki Abella Dieguez

La sensibilidad de este IES llega al punto de que es una de las temáticas de un proyecto de este año sobre estructuras de convivencia No obstante, aún queda mucho por hacer, como dicen los datos de la UE: Más del 50% de alumnos LGTBI de entre 15 y 17 años dicen haber sufrido acoso. También desde el instituto de Vilagarcía, que clamó contra «todos aquellos que hacen que tengamos que huir, que tengamos miedo por la calle», añadieron, «maldiciendo» a «todos los netanyahus asesinos de miles de personas palestines LGTBIQ+» y a «los abascales que promueven el odio hacia nosotros». Y contra cualquiera que persigue fantasmas; cuestiones que no son más que «nuestro amor y ser», reivindicaron, recordando también a las «identidades que fueron ocultadas y silenciadas hasta hace no mucho tiempo».

Banderas arcoíris y cartelería con frases de respeto a la diversidad también inundaron este recreo revolucionario.