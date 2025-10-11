La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana

Como era de esperar, el buen tiempo reinante y la consolidación de la Festa do Marisco a nivel nacional, hacen que O Grove disfrute de «un fin de semana absolutamente espectacular», con la venta de raciones moviéndose en «registros históricos» y una «masiva afluencia de visitantes» que tanto ayer como hoy situó la villa «al nivel de los mejores días de agosto».

Así lo asegura el alcalde, José Cacabelos Rico, que no se cansa de repetir que «este rotundo e indiscutible éxito se consigue en pleno mes de octubre, es decir, con muchas menos garantías que en verano».

Y a pesar de celebrarse en otoño, «O Grove está este fin de semana absolutamente invadido, llegando a registrarse caravanas para entrar el pueblo como si estuviéramos aún en temporada alta».

Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Algo que, a su juicio, se justifica «no solo porque ofrecemos los mejores productos de nuestras rías y la mejor relación calidad-precio, sino también por el enorme tirón turístico de nuestro pueblo, la oferta de nuestros restaurantes y los Concierto del Marisco».

Respecto a esto último, indicaba que el concierto de Siloé reunió anoche «entre 6.000 y 7.000 personas, a las que se sumaba una ingente cantidad de gente tanto en las carpas de degustación como por las calles».

Y lo mismo sucede hoy, esperándose otro lleno absoluto en el concierto que desde las 23.00 horas va a ofrecer La La Love You y en la Noite Meiga que comienza a medianoche.

La fiesta se vive a todo ritmo en pleno centro urbano, a «tiro de piedra» de infinidad de bares, restaurantes y comercios, como también a escasos metros de los catamaranes que surcan la ría de Arousa. Si el visitante quiere desplazarse un poco más siempre puede acudir a la isla de A Toxa –mejor hacerlo andando– o bien disfrutar del espacio natural y museístico de Punta Moreiras, donde se ubica el Acuario O Grove. / Noé Parga

«Lo que ocurre es que cuando las cosas se hacen bien, con calidad y garantías, la gente responde, aunque sea octubre; y en este caso, si combinas el mejor marisco con grupos buenos como Siloé, el resultado es un pueblo lleno hasta la bandera», proclama el máximo mandatario meco.

Para abundar en ello diciendo que «el de ayer fue el segundo mejor viernes de la historia de la fiesta, solo por detrás del de 2023», cuando el jueves había sido festivo –Día del Pilar– y, por tanto, aquel viernes 13 coincidía en pleno puente.

Este año el festivo es mañana, y «aún así el viernes resultó tan formidable como lo está siendo esta jornada de sábado, de ahí que nos encontremos inmersos en un fin de semana histórico para la Festa do Marisco», apostilla Cacabelos.

El «comedor de Galicia» es un no parar. El recinto que ocupa en O Corgo está casi siempre abarrotado y las actividades que se despliegan tanto en las carpas de degustación como en sus alrededores son muchas y variadas. Los grupos de gaitas y panderetas, los cabezudos de Gogue, la feria de oportunidades promovida por Emgrobes, juegos infantiles y populares, concursos, música ambiente y la carpa de artesanía son algunas de las propuestas de la Festa do Marisco. / Paco Luna

Circunstancia que aprovecha para arremeter contra las voces críticas de la oposición municipal, pues «como lo critican todo, también criticaron en diversas ocasiones los Conciertos del Marisco, y este fin de semana queda claro que muchos de los visitantes acuden a O Grove por los espectáculos musicales y aprovechan su estancia para acudir a las carpas de la fiesta, los restaurantes y todo tipo de locales y negocios».

Defiende así el «importante efecto llamada» de esas actuaciones musicales, convertidas en uno de los complementos de la degustación propiamente dicha, como lo es la feria de oportunidades Grovestock, cuya carpa también se ve por momentos desbordada de público.

La peña Rampona, formada por Paula, Carlos, Tania, Gonzalo, Virvi y tantos otros vecinos de O Grove –hasta completar medio centenar–, acudió como cada año a su cita con la Festa do Marisco. A su manera, recorriendo bares y restaurantes de la villa, este llamativo y ruidoso grupo se convirtió en una de las animaciones del centro urbano. / Noe Parga

Y es que hoy no cabe un alfiler en O Grove, de ahí que solo en sesión matinal se despacharan alrededor de 25.000 tickets, lo cual generó unos ingresos de aproximadamente 146.000 euros, según los datos provisionales que se manejaban hace unas horas en el Concello.

El año pasado fueron 190.000 euros en todo el sábado, así que, viendo como está de lleno el recinto a las ocho de la tarde, parece evidente que se superará con creces esa recaudación.

El alcalde cuestiona al PP

Al margen de la actividad propiamente dicha de la fiesta, cabe destacar que el alcalde de O Grove se ha pronunciado hoy mismo para decir que el PP local es «un partido sin rumbo» que se limita a criticar la Festa do Marisco de manera sistemática.

El último ejemplo, las palabras de los conservadores tildando de exceso el cobro de un canon del 30% a los puestos de venta de marisco ajenos al Concello.

La animación de la jornada también se vivió en la Casa da Terceira Idade, donde se celebró el concurso de platos de mejillón de la cooperativa Amegrove. / Paco Luna

«¿Cómo vamos a financiar la fiesta si no cobramos a los concesionarios un porcentaje para compensar la ocupación, carpas, limpieza, mesas, sillas y todo lo demás que les aportamos?», se pregunta el regidor.

Para añadir: «Si no cobráramos ese 30% y la fiesta perdiera 300.000 euros seguro que me criticarían y me exigirían que buscara el modo de financiarla».

De este modo lamenta la postura del PP de Pablo Leiva e insiste en que «lo único importante aquí es la Festa do Marisco».