La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
El alcalde compara lo sucedido con «los mejores días de agosto»
Defiende el «poder de convocatoria» de los conciertos
Las cocinas no dan abasto y las colas se producen de día y de noche
Como era de esperar, el buen tiempo reinante y la consolidación de la Festa do Marisco a nivel nacional, hacen que O Grove disfrute de «un fin de semana absolutamente espectacular», con la venta de raciones moviéndose en «registros históricos» y una «masiva afluencia de visitantes» que tanto ayer como hoy situó la villa «al nivel de los mejores días de agosto».
Así lo asegura el alcalde, José Cacabelos Rico, que no se cansa de repetir que «este rotundo e indiscutible éxito se consigue en pleno mes de octubre, es decir, con muchas menos garantías que en verano».
Y a pesar de celebrarse en otoño, «O Grove está este fin de semana absolutamente invadido, llegando a registrarse caravanas para entrar el pueblo como si estuviéramos aún en temporada alta».
Algo que, a su juicio, se justifica «no solo porque ofrecemos los mejores productos de nuestras rías y la mejor relación calidad-precio, sino también por el enorme tirón turístico de nuestro pueblo, la oferta de nuestros restaurantes y los Concierto del Marisco».
Respecto a esto último, indicaba que el concierto de Siloé reunió anoche «entre 6.000 y 7.000 personas, a las que se sumaba una ingente cantidad de gente tanto en las carpas de degustación como por las calles».
Y lo mismo sucede hoy, esperándose otro lleno absoluto en el concierto que desde las 23.00 horas va a ofrecer La La Love You y en la Noite Meiga que comienza a medianoche.
«Lo que ocurre es que cuando las cosas se hacen bien, con calidad y garantías, la gente responde, aunque sea octubre; y en este caso, si combinas el mejor marisco con grupos buenos como Siloé, el resultado es un pueblo lleno hasta la bandera», proclama el máximo mandatario meco.
Para abundar en ello diciendo que «el de ayer fue el segundo mejor viernes de la historia de la fiesta, solo por detrás del de 2023», cuando el jueves había sido festivo –Día del Pilar– y, por tanto, aquel viernes 13 coincidía en pleno puente.
Este año el festivo es mañana, y «aún así el viernes resultó tan formidable como lo está siendo esta jornada de sábado, de ahí que nos encontremos inmersos en un fin de semana histórico para la Festa do Marisco», apostilla Cacabelos.
Circunstancia que aprovecha para arremeter contra las voces críticas de la oposición municipal, pues «como lo critican todo, también criticaron en diversas ocasiones los Conciertos del Marisco, y este fin de semana queda claro que muchos de los visitantes acuden a O Grove por los espectáculos musicales y aprovechan su estancia para acudir a las carpas de la fiesta, los restaurantes y todo tipo de locales y negocios».
Defiende así el «importante efecto llamada» de esas actuaciones musicales, convertidas en uno de los complementos de la degustación propiamente dicha, como lo es la feria de oportunidades Grovestock, cuya carpa también se ve por momentos desbordada de público.
Y es que hoy no cabe un alfiler en O Grove, de ahí que solo en sesión matinal se despacharan alrededor de 25.000 tickets, lo cual generó unos ingresos de aproximadamente 146.000 euros, según los datos provisionales que se manejaban hace unas horas en el Concello.
El año pasado fueron 190.000 euros en todo el sábado, así que, viendo como está de lleno el recinto a las ocho de la tarde, parece evidente que se superará con creces esa recaudación.
El alcalde cuestiona al PP
Al margen de la actividad propiamente dicha de la fiesta, cabe destacar que el alcalde de O Grove se ha pronunciado hoy mismo para decir que el PP local es «un partido sin rumbo» que se limita a criticar la Festa do Marisco de manera sistemática.
El último ejemplo, las palabras de los conservadores tildando de exceso el cobro de un canon del 30% a los puestos de venta de marisco ajenos al Concello.
«¿Cómo vamos a financiar la fiesta si no cobramos a los concesionarios un porcentaje para compensar la ocupación, carpas, limpieza, mesas, sillas y todo lo demás que les aportamos?», se pregunta el regidor.
Para añadir: «Si no cobráramos ese 30% y la fiesta perdiera 300.000 euros seguro que me criticarían y me exigirían que buscara el modo de financiarla».
De este modo lamenta la postura del PP de Pablo Leiva e insiste en que «lo único importante aquí es la Festa do Marisco».
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- Noia hunde aún más el fracasado libre marisqueo de Arousa
- El San Simón de Baión queda en el aire tras retirarse la comisión
- Los delfines vistos en Vilaxoán «piden comida a los humanos»
- Planta marihuana en la finca de un ciego y alega que es para sus periquitos