Entrecortiñas proxecta «Aguirre» polo 12 de outubro

A película ofrece outro punto de vista do ocurrido durante a colonización de América

R. A.

A Illa

O Cineclube Entrecortiñas da Illa proxectará no Auditorio da Illa a película «Aguirre, a cólera de Deus», de Werner Herzog, o vindeiro 12 de outubro. Desde a entidade destacaban onte que «sempre amosamos outras culturas e realidades máis alá das nosas fronteiras, algo no que atopamos a colaboraicón de varias embaixadas, consulados e institutos». A decisión de proxectar esta película débese na intención de incluir outro punto de vista sobre o acontecido no século XVI, durante a colonización de América, e onde se exploran temas como a codicia, a loucura, ou a irracionalidade. Entrecortiñas cre que «esa outra realidade debe estar presente na conmemoración dunha efeméride como esta».

