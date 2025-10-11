El enoturismo y las rutas entre viñedos se abren camino

Tanto si es a pie como a pedales, avanzar entre viñedos se convierte en una de las opciones más recomendables en la comarca en esta época del año, cuando el verde paisaje adquiere la característica tonalidad ocre que anuncia la inminente caída de la hoja en las cepas.

Las soleadas jornadas otoñales resultan especialmente indicadas para disfrutar de esos paseos, sobre todo a lo largo del río Umia, donde en las últimas semanas el ajetreo propio de la vendimia ha dado paso a una creciente cantidad de caminantes, tanto peregrinos como senderistas.

Una propuesta en la que abunda la Ruta del Vino Rías Baixas mediante programas como «Enoturismo a pedales», la cual combina el paisaje rural de la subzona Val do Salnés con «el disfrute de espectaculares vistas a las rías de Pontevedra y Arousa», al igual que con la posibilidad de pedalear por las riberas del serpenteante río Umia a su paso por la comarca.

Un caminante a orillas del Ulla. / M. Méndez

El monasterio cisterciense de Armenteira, los pazos, hórreos y cruces de piedra son algunos de los elementos que hacen aconsejable este recorrido. Como lo es la posibilidad de conocer la Ruta da Pedra e da Auga, entre otros muchos alicientes.

Un trazado que, en caso de seguirse tal y como marca la Ruta do Viño, comienza y finaliza en el citado monasterio –en el Concello de Meis–, a través de «pistas y caminos forestales en buen estado» que se combinan con «pequeños tramos de carreteras en buen estado con tráfico medio» que permiten a los ciclistas acceder a diversas bodegas.