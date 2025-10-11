Embarcarse en el «Chasula», una buena idea en otoño

Cuando se trata de buscar alternativas de ocio en la comarca durante el otoño hay que pensar en la ría de Arousa y toda la riqueza que encierra, ya que surcarla, e incluso adentrarse en aguas oceánicas, es una experiencia que no se limita a las soleadas tardes estivales.

Los catamaranes de pasaje que operan desde el puerto grovense de O Corgo siguen siendo una buena opción, como lo es el aula flotante de naturaleza «Chasula», el barco de Iniciativas Tradicionales Marítimas (Intramar) que patronea el carismático Isidro Mariño.

Esta empresa ofrece «una mirada diferente al medio marino, sumergiéndose en el patrimonio natural y cultural del entorno». Y esto implica disfrutar tanto de la fauna y la flora, como de los oficios tradicionales, la cultura marítima y la gastronomía.

Isidro Mariño. / M. Méndez

«Descubre un espacio inmensamente rico en biodiversidad y de gran belleza plagado de elementos singulares, islas, playas, ensenadas y elementos de arquitectura naval como faros, astilleros, salazoneras y villas marineras», sugieren en Intramar cuando proponen surcar las rías gallegas a bordo del «Chasula».

Una embarcación recuperada y adaptada para actividades de turismo activo y conocimiento del medio marino en la que también se despliegan actividades medioambientales de empresas como Arenaria Coordinación y se desarrollan proyectos de interés científico y divulgativo como los avalados por el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

Una de las actividades por la biodiversidad a bordo del "Chasula". / José Luis Lago García

Quizás lo más destacado o, al menos, la actividad que mejor representa al «Chasula», sean las rutas que realiza desde 2011 para favorecer la observación de aves pelágicas.

Una propuesta en la que han participado observadores de diferentes partes del mundo y aficionados a la naturaleza en general que han podido fotografiar y filmar tanto aves como mamíferos marinos, desde alcas, araos, pardelas, frailecillos y alcatraces hasta orcas, marsopas, ballenas azules y otras muchas especies.

Es un programa tan consolidado que se ha convertido en «una referencia a nivel español en cuanto a viajes de turismo ornitológico», explican en Intramar cuando aclaran que «estas rutas forman parte de un programa educativo y turístico orientado a divulgar el patrimonio natural gallego».

Asistentes a las actividades a bordo del "Chasula". / Chasula / Arenaria Coordinación

Se trata de «una plataforma de ciencia ciudadana y de turismo científico» que también permite «monitorizar las poblaciones de aves frente a la costa atlántica gallega, y no solo las que se encuentran en migración o invernando, sino también las poblaciones de aves marinas que se reproducen en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia».

Todo esto representa, como se decía al principio de esta información, una buena alternativa de ocio para el otoño, ya que las llamadas «Rutas pelágicas: aves y cetáceos», van a repetirse hoy mismo, los días 19 y 25 de este mes, el 8 y el 22 de noviembre y el 6 de diciembre.

Siempre «con el objetivo de localizar especies poco comunes, difíciles de ver en otras partes de Europa», resalta Intramar.

La primera expedición del año a bordo del «Chasula». / M. Méndez

Otras opciones son la «Ruta de las islas e islotes» y la «Ruta de las aves del interior de la ría», a celebrar los días 15 y 23 de este mes, así como el 2 y el 5 de noviembre y el 20 de diciembre.

En estas actividades se navega por el interior de la ría para disfrutar de la presencia de colimbos, cormoranes e infinidad de limícolas, así como de la serreta mediana (Mergus serrator), que tiene aquí «el lugar de invernada más importante de la Península Ibérica».

Además, es posible conocer de cerca el archipiélago de Cortegada y recorrer el atractivo litoral de localidades como A Illa o Rianxo.

Por si no fuera suficiente, el «Chasula» también organiza jornadas de pesca deportiva en diferentes caladeros situados entre la ría de Arousa y las de Pontevedra y Muros-Noia.