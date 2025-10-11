La concesionaria culpa al Concello de Vilagarcía de los problemas financieros de la guardería

La concesionaria de la guardería municipal de Vilagarcía salió ayer al paso de las declaraciones de la CIG y el Concello, asegurando que dieron una «versión sesgada» de la situación que atraviesa la plantilla y la propia empresa. De hecho, culpa a la administración local por mantener las cuotas congeladas desde 2017, provocando que el servicio arrastre «desde hace años» un «déficit entre ingresos y gastos ordinarios y que cada año es mayor», por el incremento del coste de la vida y la reducción de matrículas.

La firma quiere defender su imagen pública después de que la representación de la plantilla denunciara impagos. Así, empieza explicando que los ingresos de la escuela proceden «exclusivamente de las cuotas» que abona el Ayuntamiento por alumno y que lleva ocho años sin cumplir con la «obligación» de actualizarlas conforme a la variación del IPC interanual, tal y como recoge el contrato de la concesión, el cual también «le obliga mantener el equilibrio financiero de la concesión», añaden desde al dirección.

Dicho de otro modo, percibe «el mismo importe por alumno desde 2017» y en un contexto que, recordaron, es de subida continua de los costes laborales, proveedores, consumos... que «se han disparado en los últimos años».

Caída de alumnos

Es más, aseguran que si no se hubiera producido la congelación; si las cuotas se actualizasen a fecha de hoy, «serían un 40% superiores y hubieran cubierto todos los gastos ordinarios hasta el curso presente, incluso a pesar de la reducción del número de alumnos», otra cuestión que también suma.

Así las cosas, indican que la guardería municipal lleva «años» arrastrando un «déficit» económico que es de «carácter estructural» y que han ido soportando «con las reservas que tenía la empresa hasta agotarlas, con la renuncia de su salario completo como trabajadoras por parte de las socias-trabajadoras, y en dos ocasiones, y finalmente con las aportaciones extraordinarias del Ayuntamiento», añadieron desde Bonecos Vilagarcía SL, que lleva el servicio desde hace 30 años.

«Más de 20 escritos»

De hecho, explican que llevan «años» solicitándole que actualice las cuotas conforme al IPC e indica que, en años anteriores a 2017, se hizo la regularización de precio sin repercutirlo en lo que pagan las familias. «Tiene sobre la mesa más de 20 escritos» reclamándole que «cumpla el contrato concesional», claman desde la dirección, pero sin el resultado esperado.

Así que «cada año, el déficit es mayor por el incremento continuo de costes y gastos y la congelación de las cuotas unida a la reducción del número de niños». Un problema que ya se ha convertido en estructural, según relatan, y cuyos orígenes le trasladaron a la plantilla, aseguraron.

Cabe recordar que el jueves, la CIG denunció que sufren retrasos y que en septiembre solo recibieron el 50% de su nómina.