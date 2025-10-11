Cambados ocupa tres días a ayudar en la lucha oncológica

Cambados dio ayer el pistoletazo de salida a tres días de música en directo, gastronomía,talleres, un mercadillo de productos de proximidad, artesanía y un largo etcétera. Y además, con carácter solidario, para dar un empujón a la investigación del cáncer.

Se trata del Solidarity Fest, una iniciativa de la Fundación Condado de Taboada con un atractivo cartel musical como principal reclamo gracias a artistas como Guardia Galego u Ortiga. Los encargados de inaugurar el primer día fueron el cantautor Cacabelos y el dj G. Rich y no faltaron autoridades como el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez.

Tampoco los organizadores, con la presidenta y el director de la Fundación Condado de Taboada, María y Juan Barrié, que han elegido Cambados por segundo año consecutivo para una cita que además, es una demostración de la acción solidaria de un grupo de jóvenes de un programa europeo de voluntariado.

Pero los principales protagonistas fueron los responsables del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago al que se destinará toda la recaudación de este año. Más concretamente, a una de sus múltiples investigaciones, centrada en la lucha a nivel molecular para evitar los peores desenlaces que puede acarrear esta enfermedad. Así, ayer estuvieron presentes Roberto Piñeiro y Miguel Abad, investigadores de oncología médica del grupo Oncomet, centrado en el estudio de las metástasis.

Aún quedan entradas para la jornada de hoy que, en lo musical, estará protagonizada por Ortiga, Guadi, Leirabuxo, Duele, Señora Dj y otros más.