Los arquitectos recorrerán A Illa tras las huellas de Manuel Gallego

Manuel Gallego Jorreto es una de las grandes referencias de la arquitectura gallega de los últimos años, y A Illa, uno de los lugares donde diseñó una parte importante de sus edificios administrativos. Es por ello que el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, a través de su delegación den Pontevedra, visitará esos edificios el próximo día 17, a las 17.00 horas, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Arquitectura (que fue el pasado día 6). La visita constará con la participación de Pablo Gallego, hijo del arquitecto, y con la colaboración del Concello de A Illa de Arousa.

Cuatro serán los puntos donde se concentrará la atención. El primero de esos puntos será el Concello, un edificio de lúnes sobrias y volúmenes pétreos que dialoga con su entorno urbano y marítimo, interpretando la arquitectura institucional desde una escala humana.

La segunda parada será en el Auditorio Municipal, proyectado como centro social y cultural integrando en el conjunto urbano. En el se combinan diferentes usos en un único edificio que se relaciona con la casa consistorial y con el espacio público, ofreciendo una arquitectura funcional y coherente con la identidad de A Illa.

La tercera parada será el Centro de Interpretación de la Conserva, situado en la antigua fábrica de Goday, la primera fábrica de conserva de Galicia. El espacio recupera la memoria industrial de A Illa y pone en valor la tradición conservera mediante una rehabilitación sensible. La última parada será en las casas modernistas, reconvertidas para usos socioculturales y donde se ejemplifica el cuidado por la conservación del patrimonio construido, adaptándolo a nuevos usos sin perder su identidad original.

Gallego Jorreto cuenta además con otras edificaciones privadas en A Illa, como una vivienda que se construyó antes de la llegada del puente en la zona de Espiñeiro y que supo integrar en el paisaje.