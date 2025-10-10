La vela nacional sale a flote sobre la ría

El Centro Galego de Vela de Vilagarcía vivirá estos días una intensa actividad con motivo de la Copa de España de ILCA 6, una de las competiciones más destacadas del calendario nacional. Desde ayer jueves y hasta el domingo, la ría arousana acogerá más de 150 regatistas procedentes de toda España y de países como Suiza, Portugal, Estonia, Panamá y Guatemala.

La jornada de ayer ya dejaba entrever la magnitud del evento. A las mediciones oficiales de las embarcaciones se sumaron los entrenamientos en el agua y la llegada constante de expediciones por carretera, con decenas de remolques y equipos técnicos instalándose en las inmediaciones del puerto. También tuvo lugar la reunión de patrones, que sirvió como antesala de la competición oficial, prevista para comenzar hoy viernes con la primera señal de atención a las 12.00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El Comité de Regatas podrá completar un máximo de nueve pruebas distribuidas en tres jornadas, en las que se pondrán en juego los títulos nacionales en las categorías absoluta masculina y femenina, sub-21 femenina —que corresponde a la modalidad olímpica— y sub-19 masculina y femenina. La entrega de trofeos se celebrará el domingo a las 17.30 horas, clausurando cuatro intensos días de vela de alto nivel.

Los regatistas se sometieron ayer a las mediciones. | I.A.

La prueba, organizada por la Real Federación Gallega de Vela con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, corresponde a la antigua clase Láser, una embarcación de enorme tradición en la vela olímpica. Su carácter clasificatorio convierte la cita en una oportunidad clave para muchas deportistas que aspiran a representar a España en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Más allá del plano deportivo, la Copa de España ILCA 6 está teniendo un notable impacto turístico en Vilagarcía, ya que a los más de 150 participantes se suman entrenadores, equipos de apoyo y familiares que se harán notar en hoteles y restaurantes de la zona.

La expectación es máxima entre los regatistas participantes, muchos de los cuales destacan la excelente organización y las condiciones de navegación que ofrece la ría arousana. Con esta cita, Vilagarcía refuerza su papel como capital gallega de la vela y demuestra, una vez más, su capacidad para atraer eventos deportivos que dinamizan la economía local.