Turismo de Galicia recomienda la visita al Complejo Intermareal Umia-O Grove, Laguna Bodeira y Punta Carreirón

Como cada otoño, Turismo de Galicia aconseja visitar el Complejo Intermareal Umia-O Grove, Laguna Bodeira y Punta Carreirón, en el que disfrutar de la presencia de infinidad de aves, tanto residentes como invernantes o en plena ruta migracional hacia África.

«Esta importante área de observación de aves está conformada por dos escenarios claramente diferentes: O Grove y municipios adyacentes, con sus diferentes ecosistemas litorales, y el Parque Nacional das Illas Atlánticas», explica la Xunta a través del programa Galicia Birding.

Así presenta este «rincón de las Rías Baixas» convertido en «uno de los puntos de mayor atractivo para la observación de aves de toda Galicia», pues «su mezcla de marismas, playas, calas, acantilados escarpados e islas deshabitadas» reúne a «miles de aves de decenas de especies diferentes», algunas de ellas únicas y procedentes de lugares situados a miles de kilómetros.

Día de las Aves con SEO/BirdLife / Manuel M.

En el entorno del istmo de A Lanzada, por ejemplo, «podremos observar la mayoría de las especies presentes en el área, como espátula común, archibebe claro, archibebe común, ostrero euroasiático, correlimos gordo, zarapito real y trinador, ánade friso, cerceta común o gaviotas de diferentes especies», detalla Turismo.

Para añadir que bordeando la costa de O Grove, y con un poco de suerte, pueden verse desde pardelas cenicienta y balear hasta págalos, cormorán grande y moñudo, colimbo grande y ártico e incluso al arao común.

Mientras que en Laguna Bodeira destacan el chorlitejo patinegro, correlimos tridáctilo, zampullín chico, focha común, rascón europeo y escribano palustre.