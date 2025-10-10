El tremendo susto de la vilagarciana arrollada por una vaca en Lugo

Sigue grave tras ser intervenida el pasado domingo en el Hospital Lucus Augusti (HULA) la vilagarciana de algo más de 30 años que fue embestida por una vaca rubia que se desbocó durante el desfile de ganado celebrado en las fiestas de San Froilán.

Como ya se informó, fue a mediodía cuando se registró el accidente que ahora investiga la Policía Local de la capital luguesa tras el atestado redactado en su día y a la espera de la declaración de la víctima, que estuvo ingresada en la UCI debido a la gravedad de las lesiones.

El siniestro fue debido a que la vaca se echó a correr calle abajo desde la Plaza Mayor de Lugo y en su huída golpeó de lleno a la mujer vilagarciana que cayó al suelo y sufrió un traumatismo craneoencefálico, del que tuvo que ser intervenida de urgencia aquel mismo día.

En la escapada del animal también rozó a una niña que se encontraba disfrutando de las fiestas, si bien en esta ocasión, fue un golpe leve que ni siquiera precisó asistencia sanitaria. Cabe indicar, sin embargo, que tanto ella como sus familiares tuvieron que ser atendidos en el momento debido a una crisis de ansiedad debido al incidente sufrido.

En cuanto a los hechos más graves, cabe indicar que en todo momento el Ayuntamiento de Lugo ha expuesto que se hará cargo de todos los gastos que suponga la atención médica de la mujer. En un comunicado recordaron que cuentan con una póliza de seguros que cubre este tipo de incidencias y otros parecidos que puedan suponer daños a terceros o responsabilidad civil.

Las fiestas de San Froilán, en Lugo, tienen una enorme repercusión en toda Galicia por lo que es normal que acudan vecinos de prácticamente todas las localidades, en este caso de Vilagarcía. Como se sabe, la mujer salía de una cafetería en la que acababa de pagar el café de su consumición.