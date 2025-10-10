Somos Ribadumia tilda de «chapuza» los puntos de recarga de coches

Somos Ribadumia calificó de «chapuza» la instalación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos habilitados en la calle Espadeiro como parte de la red comarcal impulsada por la Mancomunidade.

Usa el calificativo para la propia obra, pues «invaden en exceso las plazas de aparcamiento (...) con nulo cuidado estético», pero además, «de la nada apareció un cuadro eléctrico» separado unos metros, que «no figura en ningún lado –del proyecto– y que está ocupando de lleno la vía pública», explica el grupo opositor.

Asimismo afirma que el PXOM «prohíbe» invasiones así y que contempla haber dejado abierta la cabeza de este vial –donde se ubicó– para el desarrollo urbanístico de la zona. Le parece «inadmisible» que David Castro «permita esto» como alcalde y presidente comarcal.