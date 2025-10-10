Tensión en el personal de la Escuela Infantil municipal por impagos en sus salarios

La CIG-Ensino ha denunciado la situación del personal de la Escuela Infantil Municipal de Vilagarcía, gestionada desde hace más de tres décadas por la empresa concesionaria Bonecos Vilagarcía S.L. , cuyos trabajadores no han percibido íntegramente el salario correspondiente al mes de septiembre, recibiendo solo el 50% del mismo.

Según el sindicato, la plantilla formada por una veintena de educadoras, auxiliares y personal de servicios– lleva tiempo sufriendo retrasos e incumplimientos salariales, además de condiciones laborales «precarias» con jornadas inferiores a las establecidas en el convenio colectivo que es de 38 y 39 horas semanales.

Apuntan también desde el sindicato que la dirección del centro de educación infantil pública de gestión indirecta «ya le comunicó a la plantilla en los últimos tiempos la decisión de no abonarle los salarios en su totalidad, dejando de ingresar ciertas cantidades de sus mensualidades».

Inciden desde el colectivo de defensa de los trabajadores en que «la respuesta del personal fue que por prestar los servicios en el centro tienen que cobrar el salario mensualmente en su integridad, sin ningún tipo de reducción. No están dispuestos a trabajar y no cobrar puntualmente sus nóminas correspondientes».

La responsable comarca del CIG-Ensino, Marta Ferreiro, explicó que esta situación se ha agravado tras la entrada en vigor del nuevo convenio de escuelas infantiles el pasado junio, que establece una doble escala salarial: «El personal de la escuela municipal cobra unos 200 euros menos al mes por jornada completa, por culpa de que el Concello no ha sacado una nueva licitación ni optado por la remunicipalización del servicio».

Ferreiro señala que el sindicato quiso informar a las familias usuarias «para que conozcan la situación real del centro y el esfuerzo del personal, que sigue trabajando con normalidad pese a no cobrar su sueldo completo».

Por su parte, el Concello de Vilagarcía confirmó estar al tanto de la situación «deficitaria» de la escuela y aseguró que lleva «meses financiando extraordinariamente el servicio». La concejala de Servicios Sociales, Tania García, explicó que la concesionaria atraviesa «un momento delicado debido a la caída de matriculaciones y al descenso de la natalidad», agravado por la política de gratuidad de la Xunta, que «aporta hasta 300 euros por niño a los centros privados frente a los 50 que reciben los públicos».

Aun así, García subrayó que la responsabilidad de los pagos a los trabajadores recae exclusivamente en la empresa, aunque el Concello «mantiene conversaciones constantes tanto con la concesionaria como con el sindicato» y está buscando fórmulas para resolver la situación cuanto antes.

El gobierno local insiste en que su prioridad es garantizar el funcionamiento del servicio y la atención a las familias, al tiempo que pide a la empresa que cumpla con sus obligaciones laborales con el personal del centro.