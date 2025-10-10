Los SPAD de Vilagarcía y de O Grove se pasan a la Xunta

Las unidades asistenciales de drogodependnecia municipales de Vilagarcía de Arousa y O Grove pasan a formar parte del Servicio Galego de Saúde, según anunció ayer la Xunta de Galicia que destina a este fin 4 millones de euros para todo el proceso a llevar a cabo en Galicia.

Se consigue tras un acuerdo con la Fegamp, que preside el vilagarciano Alberto Varela-

Una comisión paritaria decide como actuar con respecto al personal adscrito a las distintas unidades y también sobre los inmuebles que se utilizan a tal fin.