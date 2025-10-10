Rocío Garrido dirige un taller gastronómico de algas y plantas
La cocinera Rocío Garrido, autora de «La cocina de mi abuelo», dirigirá este sábado a las 12.00 horas en la lonja de Carril un showcooking gratuito centrado en las algas y plantas del litoral gallego, como la codium, la nori, los espaguetis y las lechugas de mar.
La actividad, organizada por el Concello de Vilagarcía dentro del programa «O calendario da ría na túa mesa», está abierta al público y permitirá a los asistentes aprender recetas sencillas y degustar los platos elaborados. Garrido explicará además cómo incorporar las algas a la dieta diaria y dónde encontrarlas en su mejor temporada.
El ciclo gastronómico, impulsado por la Concejalía de Turismo que dirige Álvaro Carou, continuará con nuevos talleres en Vilaxoán y en la Plaza de Abastos durante los próximos meses.
