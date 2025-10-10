Roban cable del alumbrado público de Catoira

Catoira ha registrado en los últimos 16 días dos robos de cable eléctrico del alumbrado público, que han dejado sin luz a las zonas afectadas y causado unos perjuicios que el Concello cifra en 6.000 euros, entre el material sustraído y los daños provocados.

El alcalde, Xoán Castaño, relata que los dos episodios suman una sustracción de unos 400 metros de cable y que «no descartan ninguna hipótesis». «Ahora se estudia si el móvil es la venta o el sabotaje, simplemente para hacer daño», declaró.

El primer robo se produjo la semana pasada, en el lugar de O Cruceiro de Arón, antes de llegar a Coaxe, con la retirada de unos 200 metros de la tubería del alumbrado. El regidor reconoce que, al principio, «no quisimos darle trascedencia» y avisaron a los vecinos de una avería, dando orden de solucionar la situación.

Sin embargo, en la noche del jueves se produjo otro en el lugar de Freixeiro (Abalo), así que, «ante la reincidencia en tan breve espacio de tiempo», decidieron denunciar ante la Guardia Civil. Asimismo, Castaño le ha pedido que «incremente la vigilancia» y también hizo una petición pública, a los vecinos, de que informen «si ven cualquier movimiento sospechoso».

Nuevamente, se generaron apagones no solo en las zonas donde se retiró el cable, sino también en las próximas a las que la canalización afectada prestaba suministro y el alcalde señala que «estos delitos contra el patrimonio pueden ser muy perjudiciales para todos». De hecho, de repetirse sería «preocupante», ya que hasta ahora afectó a los vecinos, pero «podría llegar a perjudicar a negocios, empresas y al polígono», generando unas pérdidas mayores.

Reconoce que en los últimos tiempos se han registrado robos de otra índole; a particulares y en el centro social de Abalo, donde se llevaron «material de poco valor, pero causando importantes daños al forzar las puertas de seguridad, que acababan de ser colocadas tras la reforma del edificio», recordó el regidor. No obstante, descarta hablar por ahora de una situación de inseguridad.

Castaño recordó que estos episodios «no solo se trata de dinero del Concello que tiene que pagar por sustituir el cable, sino también los daños causados, los problemas en las instalaciones y el tiempo de reparar las averías por parte del personal municipal».