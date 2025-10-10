La Primitiva deja un pellizco en Vilagarcía
Un único boleto sellado en Carril se lleva un premio de segunda categoría
Vilagarcía
El sorteo de la Primitiva de ayer jueves dejó un premio de 48.328 euros en Vilagarcía. Se trata de un único boleto y fue sellado en la administración número 3, ubicada en Carril. Es un premio de segunda categoría, es decir, de cinco aciertos más el complementario. De este tipo hubo otros tres acertantes en Betanzos, Ourense y Segovia.
No obstante, este sorteo tuvo a un afortunado mucho mayor: el dueño de un boleto validado en Murcia que fue el único acertante de primera categoría y se llevará por ello un premio de 1.192.103,46 euros.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 9, 45, 11, 29, 27 y 16; el 38 de complementario, el 1 de reintegro y el Joker, el 5105229.
La recaudación ascendió a 10.775.688,00 euros.
