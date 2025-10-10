Portos de Galicia pinta la balaustrada de Carril

Portos de Galicia ha completado los trabajos de repintado y mejora de la balaustrada del puerto de Carril, una actuación que busca poner en valor la fachada marítima de la localidad y conservar uno de sus elementos más emblemáticos.

Las obras, que se desarrollaron a lo largo de los últimos días, consistieron en el saneamiento y pintado integral de unos 270 metros de barandilla, en el tramo comprendido entre la lonja y el límite del dominio público portuario, abarcando toda la franja que discurre por terrenos de titularidad autonómica.

Desde Portos de Galicia explican que esta intervención se enmarca dentro de su línea de actuación para la integración puerto-ciudad, con el objetivo de mejorar su imagen y funcionalidad.