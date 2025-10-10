Fontecarmoa está más cerca de poder acoger pruebas federadas de atletismo

Las pistas de atletismo de Fontecarmoa estarán listas a finales de noviembre, pudiendo acoger competiciones oficiales tras la reforma de 164.000 euros que está ejecutando el Concello con fondos provinciales. Esta es la fecha proporcionada por la adjudicataria, que terminó la instalación del nuevo alumbrado antes de lo previsto y ya ha empezado con el tartán.

Fue durante la visita realizada por el presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde, Alberto Varela, a unos trabajos que empezaron a principios de septiembre y que tienen el propósito de lograr la homologación para albergar pruebas autonómicas y nacionales, cumpliendo con los requisitos de la Federación Española de Atletismo.

Según las mismas fuentes, la nueva iluminación está lista y además, cuenta con un mayor número de focos por torreta de los previstos, pasando de seis a ocho, y ayer se empezó a aplicar la nueva capa de caucho y resina para nivelar los carriles.

Como ya se había dicho, también se van a arreglar las deficiencias en los bordes, de las chapas señalizadoras, los círculos de lanzamiento y de la ría de obstáculos, además de repintar las líneas delimitadoras de las calles y de la meta, entre otras acciones que el Ayuntamiento ejecuta con 164.000 euros del II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.

El presidente destacó que el complejo deportivo donde están las pistas «refleja» y «representa a la perfección la acción» de su gobierno en materia deportiva, «el impulso que la Diputación está dando a las instalaciones deportivas municipales». Recordó que ha sido objetivo de casi tres millones de euros en lo que va de mandato a través de diferentes planes.

El regidor, por su parte, destacó que el Ayuntamiento ha dirigido seis millones en los dos últimos años, sumando fondos de otras procedencias que han servido para reformar el pabellón, ampliar la piscina o el cambio de césped en el campo. Un «esfuerzo económico» basado en su «apuesta» por el crecimiento deportivo de la localidad, que «cuenta con 61 clubs deportivos, casi tantos como Pontevedra, que nos dobla en población y presupuesto», añadió Varela.

También pidió a López que las inversiones «estén lo menos condicionadas posibles (...). Los gobiernos locales somos los que más conocemos las necesidades de nuestras localidades».