Parque Islas Atlánticas, escuela de formación permanente
Islas como Sálvora y Cortegada son el escenario de múltiples acciones formativas
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia hace de joyas naturales como Sálvora y Cortegada una especie de aula formativa permanente.
Durante todo el año se despliegan es estas islas todo tipo de acciones dirigidas a variados colectivos para ampliar el conocimiento sobre el Parque Nacional, ya sean periodistas, operadores turísticos, agentes del orden, guías o investigadores.
Cursos como el de formación para profesionales del sector turístico o el de acreditación de guías del propio Parque Nacional figuran entre las principales ofertas , como también las jornadas de conservación e investigación.
Hace unos días, por ejemplo, setenta personas que aspiran a ejercer como guías del citado Parque Nacional se embarcaron en O Grove en uno de los catamaranes de la naviera Cruceros do Ulla Turimares para dirigirse a Sálvora y realizar allí la sesión práctica de uno de esos cursos de formación.
No menos importantes resultan actividades como los cursos orientados a que la ciudadanía pueda descubrir las aves que habitan Sálvora, Cortegada y los islotes que integran sus archipiélagos.
En relación con esto, Islas Atlánticas destaca que «la observación de aves es una actividad fascinante que nos conecta con la naturaleza».
Para añadir que «aprender a observar aves no solo nos ayuda a identificar diferentes especies, sino que también nos enseña sobre los ecosistemas y la importancia de la conservación».
De este modo se da a los participante la oportunidad de «adentrarse en el mundo de la ornitología y del medio ambiente, en general, conociendo las principales especies de aves del Parque Nacional, sus hábitats, las amenazas que se ciernen sobre las mismas, la legislación vigente y las campañas y proyectos que existen para combatir esas amenazas».
