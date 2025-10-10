Parque Islas Atlánticas, escuela de formación permanente

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia hace de joyas naturales como Sálvora y Cortegada una especie de aula formativa permanente.

Durante todo el año se despliegan es estas islas todo tipo de acciones dirigidas a variados colectivos para ampliar el conocimiento sobre el Parque Nacional, ya sean periodistas, operadores turísticos, agentes del orden, guías o investigadores.

Cursos como el de formación para profesionales del sector turístico o el de acreditación de guías del propio Parque Nacional figuran entre las principales ofertas , como también las jornadas de conservación e investigación.

El desplazamiento de los cursillistas a Sálvora, con Cruceros do Ulla. / FdV

Hace unos días, por ejemplo, setenta personas que aspiran a ejercer como guías del citado Parque Nacional se embarcaron en O Grove en uno de los catamaranes de la naviera Cruceros do Ulla Turimares para dirigirse a Sálvora y realizar allí la sesión práctica de uno de esos cursos de formación.

No menos importantes resultan actividades como los cursos orientados a que la ciudadanía pueda descubrir las aves que habitan Sálvora, Cortegada y los islotes que integran sus archipiélagos.

En relación con esto, Islas Atlánticas destaca que «la observación de aves es una actividad fascinante que nos conecta con la naturaleza».

Jóvenes desplazados a Sálvora con Cruceros do Ulla. / FdV

Para añadir que «aprender a observar aves no solo nos ayuda a identificar diferentes especies, sino que también nos enseña sobre los ecosistemas y la importancia de la conservación».

De este modo se da a los participante la oportunidad de «adentrarse en el mundo de la ornitología y del medio ambiente, en general, conociendo las principales especies de aves del Parque Nacional, sus hábitats, las amenazas que se ciernen sobre las mismas, la legislación vigente y las campañas y proyectos que existen para combatir esas amenazas».