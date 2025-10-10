«En todo el mundo me ofrecen marisco y les digo que ninguno sabe como el gallego»

Diego González Rivas, el médico gallego que ha revolucionado el mundo de la cirugía torácica con una técnica que permite extirpar cánceres a través de una incisión de menos de cinco centímetros es uno de los galardonados con las Centolas de Ouro de la Festa do Marisco. Un premio que, como gallego, enamorado de este tierra y apasionado del marisco, le hace especial ilusión.

Pero el afamado cirujano torácico no puede acudir esta noche a O Grove para recibir dicha insignia, lo cual resulta comprensible, dado que, con miles de exitosas intervenciones quirúrgicas en su currículo, realizadas en alrededor de 140 países, esta eminencia tiene la agenda más apretada que cualquiera se pueda imaginar.

Ayer se pasó el día operando en Madrid, hoy lo está haciendo en Lisboa y mañana viaja a Shanghai (China) para seguir impartiendo clases magistrales ante colegas de todo el planeta.

Pero está previsto que, si esa asfixiante agenda se lo permite, pueda participar en la gala a desplegar desde las ocho de la tarde en el Auditorio Municipal de Monte da Vila. «Siento mucho no poder acudir, pero si el quirófano me lo permite me conectaré on line», anuncia el médico, tan formado, aclamado y admirado como sencillo, accesible y cercano.

-¿Conoce O Grove y su Festa do Marisco?

-Claro que si. Mi tío y mis primos viven en Dena (Meaño), por lo que fui a O Grove y disfruté de toda la comarca de O Salnés y la ría de Arousa durante muchos años. La verdad es que me encanta tanto O Grove como la isla de A Toxa, la playa de A Lanzada y todo el entorno.

Siempre me gustó mucho todo cuanto conforma las Rías Baixas; un lugar que cuando era más pequeño visitaba con más frecuencia y conozco bien.

-¿Que supone para alguien como usted, acostumbrado a recibir prestigiosos premios en todo el mundo, que le concedan la Centola de Ouro de la Festa do Marisco? Es el galardón más importante de O Grove, pero poco tiene que ver con esos reconocimientos nacionales e internacionales que lo acreditan como una eminencia en medicina.

-Siempre es un orgullo que destaquen tu trabajo, y mucho más si lo hacen en tu tierra. Debo decir que estoy muy agradecido, puesto que, como gallego que soy, me hace especial ilusión.

En este caso, además, me agrada que sea un premio totalmente diferente a los demás, pues está vinculado a la gastronomía, los productos de las rías gallegas, la cultura de la zona y todo lo que representa la Festa do Marisco de O Grove.

Quiero decir que no es el típico premio que te dan por tu trabajo, sino algo que, en cierto modo, me convierte en embajador de O Grove y su marisco.

El doctor y profesor en plena intervención. / FdV

Y que sea un ‘centollo de oro’ me hace aún más ilusión, porque yo siempre defiendo a capa y espada al marisco gallego, pues creo sinceramente que es el mejor del mundo.

Cuando doy algún curso en España con cirujanos de todo el mundo solemos llevarlos a probar marisco porque les decimos que es algo que no van a probar en ningún otro sitio. ¡No hay nada como el centollo, las navajas, el camarón o los percebes gallegos!

-¿Por qué habla tan bien del marisco gallego alguien que puede probarlo en cualquier parte del mundo?

-Cuando estoy lejos de España me llevan muchas veces a comer o cenar marisco. En todo el mundo me quieren agasajar con sus productos, y allí donde tienen marisco siempre me lo ofrecen, pero les digo a todos que prefiero otra cosa porque, hagan lo que hagan, ninguno me sabe igual que el marisco gallego.

Se lo agradezco, pero les pido que no gasten el dinero en eso porque estoy acostumbrado al marisco de mi tierra, y eso es inigualable.

Por ejemplo, he probado unos cangrejos que están muy buenos, pero no tienen nada que ver con el característico sabor del centollo gallego… ¡Quizás pongo el listón muy alto!

-¿Y cuál es su marisco favorito?

-El percebe, sin duda. No es que sea mi marisco preferido, sino que para mi es la mejor comida del mundo. Unos percebes con una Estrella Galicia o una copa de albariño es algo insuperable, y eso solo se puede saber, saborear y disfrutar en nuestra tierra.

Tenemos la mejor gente, el mejor marisco, la mejor carne, playas increíbles y un tiempo maravilloso en las Rías Baixas

-Como médico, ¿cree que el consumo de marisco es recomendable?

-(Risas) Tanto como recomendable puede que no, porque si se consume en exceso el ácido úrico puede acusarlo. Pero si se toma con moderación claro que es aconsejable disfrutar del placer y la satisfacción de saborear el buen marisco de Galicia.

No hay nada como una buena comida con amigos, un buen vino y un buen marisco. Lo que hay que hacer es no abusar de nada de ello.

Debo decir que soy una persona que cuida mucho la dieta, pero animo a todo el mundo a que visite Galicia y pruebe sus productos.

El cirujano torácico gallego Diego González Rivas /

-Allí por donde va habla con orgullo y pasión de su tierra, y está haciéndolo de nuevo...

-Es lógico, porque Galicia es el mayor paraíso que tenemos en este planeta. Mira que conozco mundo, pero como Galicia no hay nada, por eso cuando me preguntan cuál es el lugar ideal para vivir les respondo que no hay otro como mi tierra.

Puede que para trabajar no, porque a nivel laboral lo que me ofrece Shanghai es insuperable en esta etapa de mi vida, pero si me preguntas por el mejor sitio del mundo te respondo que A Coruña y Galicia.

LOC

¿Por qué? Porque tenemos la mejor gente, el mejor marisco, la mejor carne, playas increíbles, un tiempo maravilloso en las Rías Baixas… Y no solo eso, sino que es una comunidad segura. Visito países en los que no puedes salir a la calle, pero Galicia es distinta.

-Es evidente que está enamorado de Galicia, y seguro que siente mucha «morriña» cuando está lejos. Pero le sobrarán sitios donde vivir y disfrutar.

-Hay sitios maravillosos, pero Galicia lo tiene todo, así que no se puede pedir nada más para vivir mejor.

De hecho, es donde quiero jubilarme, vivir y disfrutar cuando acabe mi carrera profesional. Y no lo pienso yo solo, sino que cada vez para más gente que descubre Galicia se enamora de este paraíso y su calidad de vida.