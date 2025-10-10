Las mujeres rurales de Albor exponen los trabajos de sus talleres

La asociación de mujeres rurales Albor, en Valga, ofrece una nueva exposición en el Auditorio Municipal. Es «una recopilación de trabajos realizados en los diferentes cursos y talleres llevados a cabo por el colectivo que preside Begoña Piñeiro», explican en el gobierno local.

Añaden que «entre las obras expuestas hay una decena de cuadros realizados en las clases de pintura, desde paisajes hasta bodegones o escenas costumbristas».

También pueden verse «prendas elaboradas con técnicas como calceta o ganchillo en el taller de labores», además de tejas elaboradas con diferentes técnicas de modelado, maquetismo y pintado.

No faltan piezas de cristalería, como lámparas y objetos decorativos, hechas con láminas de vidrio de diferentes colores y texturas. Esta muestra puede visitarse hasta finales de mes.