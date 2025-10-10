Meaño busca otro camión de apoyo para la recogida de la basura en sus calles

El Concello de Meaño ha sacado a concurso la adquisición de un camión satélite de segunda mano para la recogida de residuos. Lo hace en base a un presupuesto de 54.958 euros y con una antigüedad máxima de 8 años, y que remonta los vehículos a 2017 y un máximo de 190.000 kilómetros rodados.

En concreto, se pretende un camión de 4,8 metros de longitud, dotado de caja basculante fabricada en acero, con capacidad de entre 4,90 y 5,10 metros cúbicos, equipado con sistema de descarga y volteo trasero para poder vaciar en otro vehículo recolector de residuos. Además, el camión deberá contar con elevador de contenedores equipado con peine para carga vertical, además de estribo trasero destinado a ubicación de un operario auxiliar.

El camión a recibir incluirá el debido rotulado corporativo del Concello de Meaño. El vehículo contará con la inspección técnica previa, y el licitador deberá responder luego con una garantía de 3 años por el vehículo.

Fiestas en Lores

Por otra parte, el ciclo festivo de verano toca a su fin en el municipio meañés. Lo hace con las fiestas de Lores que, tras cinco celebraciones iniciadas con el patrón San Miguel, acaban este fin de semana, y que se han centrado en convivencias parroquiales, y no en asiduas en verbenas al uso.

Lo hacen hoy viernes con una celebración en honor de Todos los Santos, y que es la única que cuenta con la tradicional verbena, amenizada esta noche con la orquesta Gran Parada además del Dúo Prisma.

El evento contará con hinchables gratuitos para todos los niños con el fin de atraer a las familias al completo.

Y el próximo domingo 12 de octubre, última jornada festiva, en la que la parroquia rendirá homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Para ello contará con alboradas a cargo del grupo de gaitas Penaguda (en Dena), misa solemne a las 13.00 horas, y procesión con las marchas de la Banda Unión Musical de Meaño.

Ya en horario de tarde, a eso de las 19.00 horas, el recinto festivo acogerá un concierto de la Banda de Música tras el cual la comisión vecinal organizadora servirá una degustación gratuita de chocolate caliente con bizcocho entre todo el público congregado.