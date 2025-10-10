La espera por un especialista en el Hospital do Salnés supera la media gallega

El Sergas aseguró ayer que «el buen trabajo de los profesionales» en el primer semestre del año ha conseguido «moderar» los tiempos medios de espera en intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas en el Hospital do Salnés. Es más, aseguró que el área a la que pertenece, junto al Complejo Hospitalario de Pontevedra, tiene los «más bajos» de todo el sistema gallego.

Empezando por las operaciones, desde la Xunta indican que la media gallega está en una espera de 69, 3 días y que en el centro sanitario de Ande tuvo 24 días menos (44,7 días). No obstante, en cuanto a consultas de especialidades, se queda por debajo del mejor registro de toda la comunidad (57,3 días), pues los pacientes del hospital arousano padecieron una demora de 60,3 días.

Los servicios quirúrgicos con el mejor comportamiento entre enero y junio fueron dermatología (15,6 días) y ginecología (17), mientras que las demoras más elevadas se registraron en cirugía general (61) y otorrinolaringología (70,2 días).

Con todo, las mismas fuentes destacan que la media «se ha reducido» en los casos más graves, los denominados de Prioridad 1, pues los ciudadanos aguardaron un promedio de 9,7 días. Esto junto a los 12,3 del complejo pontevedrés, la sitúan «entre las áreas sanitarias con menor espera promedio para una intervención de estas características. De hecho, se cumple el compromiso del sistema sanitario público gallego de atender a los pacientes más graves en menos de 30 días», añadieron.

Volviendo a las consultas de especialidades, los servicios con menor tardanza en el Hospital do Salnés fueron anestesiología y reanimación, oncología médica, cardiología y medicina interna, «todos ellos con un plazo inferior a los 15 días». No obstante, urología, neurología, traumatología, dermatología y rehabilitación superaron los 65 días, más que la media gallega.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, las de rayos más significativas se realizan 60,9 días después de la petición por prescripción facultativa. En el caso de un TAC la cifra es de 74,8 días y en cuanto una resonancia magnética, la espera es de 56,1 días.

La Consellería de Sanidade añade que la demora media para una endoscopia en el distrito de O Salnés fue de 29,4 jornadas y que en el caso de las pruebas electrofisiológicas (tales como electrocardiogramas, electroencefalografías y electromiografías), los pacientes del área sanitaria Pontevedra-O Salnés tuvieron que esperar una media de 27,2 días en el primer semestre de este ejercicio.

Ante todo esto, sus responsables explicaron mediante un comunicado que se está «refrendando una dinámica descendiente en lo que atañe a las demoras asistenciales».