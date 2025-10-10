La FGCN promueve hábitos saludables con una peregrinación

La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) mantiene activa su apuesta por el deporte y el fomento de hábitos saludables dirigida a los más jóvenes mediante la organización de la cuarta edición de la Etapa Conjunta del Camino de Santiago. Tendrá lugar hoy con la participación de estudiantes y profesorado de ESO del IES Armando Cotarelo y los colegios Filipenses y San Francisco (Vilagarcía) y el instituto A Basella (Vilanova)

El grupo emprenderá un tramo de la etapa saliendo desde la carballeira de Francos (Teo) hasta llegar a la catedral de Santiago de Compostela, cubriendo una distancia aproximada de quince kilómetros. La segunda etapa dentro de este programa tendrá lugar a finales de noviembre, con la participación de estudiantes y centros de distintas localidades de O Salnés y O Barbanza.

Objetivos

Desde la fundación indicaron que Turismo de Galicia y la Consellería de Sanidade apoyan esta iniciativa que «busca promover hábitos saludables a través del deporte y del Camino, fomentando la convivencia entre escolares de distintas localidades y centros».

«Al mismo tiempo, la caminata servirá para que los nuevos peregrinos conozcan y sientan en su propia experiencia los valores del Camino y sus distintas dimensiones: religiosa, cultural, histórico-artística, paisajística, medioambiental, turística...» añadió su presidente, Manuel Couceiro Cachaldora.

Elevado interés

Este también manifestó que, así, «consolidamos la apuesta por el deporte con actividades que nos ayudan a hacer mejores personas». Al mismo tiempo agradeció especialmente la acogida que ha tenido la iniciativa entre profesores y alumnado, pues ha despertado un elevado interés y también la disposición de colaboradores , como Emerxencias y Protección Civil de Vilagarcía y la Policía Local de esta ciudad, entre otros muchos.