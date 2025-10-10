Festa do Marisco, a las puertas del finde con 100.000 tickets emitidos

La Festa do Marisco entra por la puerta grande en su último fin de semana, pues pase lo que pase, el éxito ya parece asegurado. Y eso a pesar de que este año no hay puente festivo del Pilar.

El buen tiempo reinante –a excepción del sábado pasado– hizo que desde la inauguración a las siete de la tarde del día 2 hasta el miércoles por la noche se ingresaran más de 600.000 euros por la venta de 92.000 tickets.

Quiere esto decir que, una vez sumadas las ventas de ayer y las que se efectúen hoy mismo, el evento puede afrontar este último fin de semana por encima de los 700.000 euros y las 100.000 raciones.

Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Cubiertos y vasos

En realidad, aunque siempre se habla de raciones, es más acertado referirse a tickets, ya que en los mismos no solo se incluyen los platos de comida, sino también la bebida, cubiertos, los vasos y artículos similares.

Raciones, lo que se dice raciones –incluidas las de pan y postres–, hasta la noche del miércoles se habían colocado más de 58.000.

Destacaban, un año más, las de pulpo «á feira», cuya calidad y preparación –a cargo de la empresa Rodrimar– está recibiendo numerosos elogios.

Pero saltaba la sorpresa y el primer puesto del ranking era para la volandeira a la plancha, con casi 5.000 platos y 44.000 euros facturados.

Respecto al pulpo, al cierre de las cajas del miércoles se habían acumulado más de 4.000 raciones (casi 100.000 euros), una cantidad similar de arroz de mariscos (32.000) y 3.700 raciones de croquetas.

Un momento de la degustación, esta tarde. / Paco Luna

Navajas

Tanto o más importantes fueron las ventas de navajas a la plancha, con 4.244 platos (38.000 euros), e igual de llamativa resultaba la comercialización de casi 2.800 unidades de vieira al horno.

También se habían vendido 5.500 raciones de pan (12.000 euros) y unas 5.000 de empanada, destacando 1.114 raciones de la de atún, 700 de choco, 815 de pulpo y 1.600 de volandeira.

A mayores, 2.500 raciones de almejas a la marinera y al natural (37.000 euros), casi 2.000 de berberecho (14.000) y 1.700 de ostra plana gallega, junto a medio millar de raciones de ostra rizada.

Choco

El choco generaba hasta la noche del miércoles 12.000 euros, tras la venta de 1.390 raciones, y una cantidad similar se obtenía con 1.226 raciones de nécora y con 1.553 de fideos marineros.

De entre los postres destacaban en el mismo periodo mil raciones de tarta de queso, 848 tostadas 111 tartas de Santiago y 306 tortaletas.

La venta de pulpo. / M. Méndez

En cuanto a las bebidas, hasta el miércoles se habían vendido 2.400 botellas de albariño, 886 de ribeiro, 212 de mencía y un millar de botellas de godello, junto con 6.700 cervezas, 3.600 botellas de agua, 171 de espumoso y 2.746 refrescos.

Centolas de Ouro

Dicho esto, hayq ue recordar que e programa de la Festa do Marisco vive esta tarde-noche uno de sus momentos más esperados, como es la entrega de las Centolas de Ouro 2025.

Ya se había explicado que se conceden a Ricardo Fontoira, la deportista también grovense Tania Álvarez, la empresa local Nikis Galicia y el cirujano Diego González Rivas, que ayer se encontraba realizando intervenciones quirúrgicas en Madrid y que hoy afronta con ilusión su presencia en el Auditorio Municipal de Monte da Vila, a partir de las 20.00 horas.

El cirujano Diego González Rivas apenas necesita presentación, ya que se trata de uno de los profesionales más laureados del mundo gracias a sus investigaciones y al empleo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el ámbito de la cirugía.