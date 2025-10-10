La Festa do Marisco llena la comarca y estrena embajadores

El alcalde de O Grove, José Cacabelos Rico, pronosticaba hace días una afluencia de aproximadamente 100.000 personas. Posiblemente se quede corto, porque esta 62 edición de la Festa do Marisco está funcionando mejor de lo que se esperaba.

La afluencia de visitantes es mayor, y se aprecia mucho mejor, con soleadas jornadas como la de hoy. Y a buen seguro resultará mucho más espectacular mañana, cuando se prevé una multitudinaria llegada de comensales a las carpas de degustación instaladas en el recinto ferial de O Corgo, así como a los bares y restaurantes de la localidad meca y sus barcos de pasaje.

Pero la fiesta no solo beneficia a la hostelería y el comercio de O Grove, sino que también se hace notar en toda la comarca, con visitantes alojados en hoteles de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo y otras localidades.

Homenajeados y autoridades a las puertas del Auditorio. / Noé Parga

De ahí la satisfacción mostrada esta tarde por el propio regidor, quien volvió a insistir en el efecto desestacionalizador de este evento gastronómico.

Una cita, por cierto, que cada año designa nuevos embajadores de O Grove y de la propia fiesta. Personas empresas o instituciones que son distinguidas con la figura de la Centola de Ouro, ideada para reconocer la trayectoria personal, laboral, deportiva y/o social de los homenajeados.

La gala de entrega de esos galardones se celebra esta misma tarde-noche en el Auditorio Municipal de Monte da Vila, donde se reconoce el trascendental papel que desempeña a nivel mundial el doctor Diego González Rivas.

El doctor Diego González Rivas intervino por videoconferencia. / Noé Parga

Como se avanzó esta tarde en FARO DE VIGO, este cirujano torácico especializado en cáncer de pulmón no pudo acudir en persona a recibir el premio porque, tras pasar el día realizando intervenciones quirúrgicas en Portugal, tuvo que poner rumbo a China para efectuar nuevas operaciones y seguir dando clases magistrales a doctores de todo el mundo.

Como a él, representado en la ceremonia por sus padres, el Concello de O Grove quiso homenajear a los grovenses Ricardo Fontoira, Tania Álvarez y David Blanco.

Fontoira, más conocido como Raúl, es un marinero de 86 años que creó la fuente tipográfica que lleva su apellido, inspirada en el estilo tradicional con el que se pintaba el folio de los barcos en los puertos de O Grove y Meloxo.

Los padres del cirujano recibiendo el premio. / Noé Parga

Tania Álvarez es una conocida palista del club deportivo y cultural Breogán, vigente campeona del mundo en maratón en modalidad K-2 y premiada esta misma semana por el Consejo Superior de Deportes por su doble mérito deportivo y académico.

En cuanto a David Blanco, es el fundador de la marca Nikis Galicia, cada vez más conocida y convertida en una de las imágenes de O Grove en el exterior.

Con el arte en común

De este modo «tenemos cuatro nuevos embajadores que tienen el arte y la innovación en común; todos ellos verdaderos líderes en sus ámbitos», explica José Cacabelos.

El alcalde habla del doctor Diego González Rivas como «un innovador en el arte de la cirugía que ha sabido aplicar la tecnología más puntera para convertirse en un referente mundial; un hombre que trabaja en cualquier parte del mundo y es aclamado allí por donde va».

Un momento de la gala. / Noé Parga

De Tania Álvarez dice el regidor que «representa el arte del esfuerzo, la disciplina, la constancia y el sacrificio que la han llevado a conseguir los mayores éxitos a nivel mundial en el ámbito del piragüismo.

En cuanto a Nikis Galicia, «representa el arte de desarrollar una empresa cada vez más reconocida fuera de nuestra comunidad; una propuesta de merchandising que se ha convertido en una marca puntera con identidad propia».

Por último, Raúl Fontoira «es el arte en estado puro; el saber hacer de alguien que con su conocimiento, su imaginación y sus manos, sin necesidad de grandes tecnologías, fue capaz de desarrollar una letra propia», destaca el primer edil.

Es «algo que parece inconcebible, pero lo cierto es que hoy en día ese tipo de letra está al alcance de cualquier usuario de un ordenador, ya que cualquiera en todo el mundo puede elegir escribir con la letra Fontoira, lograda por este marinero de O Grove desde el arte y la tranquilidad», concluye Cacabelos.