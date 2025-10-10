Festa do Marisco de O Grove: la comarca de O Salnés aprende sobre el terreno cómo desestacionalizar

Desde hace muchos años se habla en la comarca de O Salnés de la tan necesaria desestacionalización del turismo y salen a relucir todo tipo de propuestas que no acaban de cuajar.

Salvo en contadas actividades, el grueso de la afluencia sigue concentrándose en la temporada alta, desde Semana Santa –si el tiempo ayuda– hasta finales de agosto.

De ahí la importancia de que O Salnés tome nota de lo que sucede en O Grove, donde la Festa do Marisco se erige cada mes de octubre en el mejor ejemplo posible de esa cacareada desestacionalización y, en consecuencia, en el gran escaparate nacional e internacional de la comarca.

Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Pudieron comprobarlo esta misma tarde, un viernes de otoño como otro cualquiera, representantes comarcales como el alcalde de Ribadumia y presidente de la mancomunidad, David Castro, que recorrió el recinto festivo acompañando al alcalde meco, José Cacabelos.

Con ellos visitaron la Festa do Marisco el gerente de ese órgano supramunicipal, Ramón Guinarte, y alcaldes como Carlos Viéitez (Meaño), Luis Arosa (A Illa) y Samuel Lago (Cambados).

Todos pudieron comprobar que la Festa do Marisco funciona, a pesar de todo, y que es el único evento de la comarca, y puede que de Galicia, capaz de reunir a unas 100.000 personas en apenas diez días de otoño.

Precisamente ese efecto desestacionalizador que otros municipios tratan de conseguir es el aspecto más destacado por el alcalde meco, sabedor de la indudable repercusión económica, social y promocional que la Festa do Marisco tiene en O Salnés, la provincia y Galicia.

La visita de los alcaldes a la fiesta. / FdV

Concurso de platos de mejillón Amegrove

Por otra parte, pero también en relación con la fiesta, decir que el tradicional concurso de platos de la cooperativa de bateeiros Amegrove vuelve a celebrarse en la Festa do Marisco, tras un año de parón.

Es la XLIV edición del certamen, que arranca mañana a las 18.30 horas y con el que se quiere «reconocer la calidad y exquisitez» del molusco gallego.

El jurado está formado por el marinero y divulgador Rogelio Santos Queiruga, el cocinero Xoanqui Ameixeiras y el actor y humorista Pepo Suevos.

El programa de mañana incorpora también actividades infantiles, juegos tradicionales y los conciertos de La La Love You y Leria, además de la célebre «Noite Meiga», con actuación de Cantodorxo y reparto de queimada.

Quienes acudan a la fiesta vestidos con el traje tradicional gallego serán obsequiados con raciones de dulces en la Oficina de Turismo situada en el propio recinto ferial de O Corgo.