Festa do Marisco de O Grove: la comarca de O Salnés aprende sobre el terreno cómo desestacionalizar
Los representantes de la mancomunidad y de diferentes concellos visitan el «comedor de Galicia»
Constatan que es posible captar a decenas de miles de visitantes en plena temporada baja
Desde hace muchos años se habla en la comarca de O Salnés de la tan necesaria desestacionalización del turismo y salen a relucir todo tipo de propuestas que no acaban de cuajar.
Salvo en contadas actividades, el grueso de la afluencia sigue concentrándose en la temporada alta, desde Semana Santa –si el tiempo ayuda– hasta finales de agosto.
De ahí la importancia de que O Salnés tome nota de lo que sucede en O Grove, donde la Festa do Marisco se erige cada mes de octubre en el mejor ejemplo posible de esa cacareada desestacionalización y, en consecuencia, en el gran escaparate nacional e internacional de la comarca.
Pudieron comprobarlo esta misma tarde, un viernes de otoño como otro cualquiera, representantes comarcales como el alcalde de Ribadumia y presidente de la mancomunidad, David Castro, que recorrió el recinto festivo acompañando al alcalde meco, José Cacabelos.
Con ellos visitaron la Festa do Marisco el gerente de ese órgano supramunicipal, Ramón Guinarte, y alcaldes como Carlos Viéitez (Meaño), Luis Arosa (A Illa) y Samuel Lago (Cambados).
Todos pudieron comprobar que la Festa do Marisco funciona, a pesar de todo, y que es el único evento de la comarca, y puede que de Galicia, capaz de reunir a unas 100.000 personas en apenas diez días de otoño.
Precisamente ese efecto desestacionalizador que otros municipios tratan de conseguir es el aspecto más destacado por el alcalde meco, sabedor de la indudable repercusión económica, social y promocional que la Festa do Marisco tiene en O Salnés, la provincia y Galicia.
Concurso de platos de mejillón Amegrove
Por otra parte, pero también en relación con la fiesta, decir que el tradicional concurso de platos de la cooperativa de bateeiros Amegrove vuelve a celebrarse en la Festa do Marisco, tras un año de parón.
Es la XLIV edición del certamen, que arranca mañana a las 18.30 horas y con el que se quiere «reconocer la calidad y exquisitez» del molusco gallego.
El jurado está formado por el marinero y divulgador Rogelio Santos Queiruga, el cocinero Xoanqui Ameixeiras y el actor y humorista Pepo Suevos.
El programa de mañana incorpora también actividades infantiles, juegos tradicionales y los conciertos de La La Love You y Leria, además de la célebre «Noite Meiga», con actuación de Cantodorxo y reparto de queimada.
Quienes acudan a la fiesta vestidos con el traje tradicional gallego serán obsequiados con raciones de dulces en la Oficina de Turismo situada en el propio recinto ferial de O Corgo.
El PP vuelve a cargar contra la organización del «comedor de Galicia»
El PP de O Grove, dirigido por Pablo Leiva, mantiene la estrategia iniciada hace semanas y vuelve a arremeter contra la organización de la Festa do Marisco. Especialmente contra el alcalde, el socialista José Cacabelos Rico.
Aunque los conservadores lo acompañan a todas partes en los diferentes actos y visitas que se celebran en el recinto de la fiesta, cuestionan su proceder e insisten en que les parece excesivo cobrar un 30% a los adjudicatarios de los puestos de venta de productos.
Para contestar a las declaraciones realizadas por el regidor a FARO DE VIGO hace unos días, en las que daba cuenta del enorme esfuerzo y el elevado coste de organizar un evento de estas características, los populares remarcan que «las cuentas de la Festa do Marisco raramente dan beneficios al Concello», que es lo que venía a decir el regidor, y de ahí el 30% de canon.
«Acostumbra a ser un evento que genera pérdidas y solo se sostiene gracias al esfuerzo fiscal de los vecinos», sugiere el PP.
