La estación de Pontecesures se renueva con el centenario

El paso de la primera línea ferroviaria de Galicia por Pontecesures fue un factor determinante para que, hace justamente cien años, el 9 de octubre de 1925, consiguiera su independencia y empezara a funcionar como Ayuntamiento propio.

La casualidad ha querido que justamente cuando se celebra ese primer siglo de actividad municipal, se procediera a inaugurar el remozado entorno de la estación de ferrocarril.

Fue esta mañana, en un acto protagonizado por el diputado Ricardo Martínez, después de que la Diputación destinara a la mejora del entorno del apeadero cerca de 350.000 euros, equivalentes al 70% del desembolso realizado.

Una inversión que «responde a nuestro espíritu municipalista, que nos lleva a poner ingentes recursos a disposición de los Concellos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia», indicó el representan te del gobierno que preside Luis López.

Acompañado de la alcaldesa, Maite Tocino, y el líder del PP local, Juan Manuel Vidal Seage, el diputado visitó la zona mejorada. Una superficie de aproximadamente 4.000 metros cuadrados situada en las calles Estación, Rosalía de Castro y Castelao.

Fueron sometidas a una reforma integral mediante la que mejorar su «calidad urbana», dotándolas de «una plataforma única de circulación con prioridad para los peatones» y ampliando las aceras, además de crear plazas provistas de mobiliario urbano y zonas verdes.

Al mismo tiempo se reestructuraron las zonas de aparcamiento, se introdujeron medidas de calmado del tráfico y se completaron las redes de abastecimiento y saneamiento.

El diputado aprovechó para destacar que la Diputación de Pontevedra destinó a Pontecesures ayudas de 436.000 euros para reordenar el inicio de la calle Carlos Maside, cerca de 100.000 euros para mejora del pabellón polideportivo y 421.000 euros para obras como la reforma de la calle Raimundo García Domínguez «Borobó».