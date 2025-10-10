Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El dueño del edificio de Otero de Cambados traslada su intención de consolidarlo

El Concello para la ejecución subsidiaria, pero los vecinos afirman que no hizo nada

Las chapas que cayeron hace un par de meses en el patio de una casa.

Lucía Romero

Cambados

El expediente sancionador abierto por el Concello de Cambados a Solvia por la peligrosidad del antiguo edificio de Establecimientos Otero se mantiene en «stand by» después de trasladarle su intención de consolidar la fachada para evitar los desprendimientos que desesperan a los vecinos.

Así las cosas, de momento no ha procedido a la imposición de las posibles multas anunciadas, pero los afectados, residentes en las inmediaciones, aseguran que nada ha cambiado.

Relatan que la propiedad envió a una empresa de reparaciones especializada a la casa donde cayeron las chapas –a un patio interior donde jugaban unos niños– y a otros inmuebles de la zona poco después de que el Ayuntamiento anunciara su intención de actuar subsidiariamente; apuntalando determinadas partes, las que urgieran por peligro inminente.

Esto como segunda parte de las gestiones infructuosas de que consolidara la fachada y que empezaron con un expediente de ejecución forzosa de las actuaciones que, a juicio de los técnicos municipales, debía realizar.

Vista de las palomas que anidan en el edificio, otro de los problemas denunciados.

No obstante, esa firma no volvió y cuando se pusieron en contacto con ella les explicó que no iba a ejecutar los trabajos. Así lo aseguran los afectados, que están hastiados tras años peleando para que la inmobilaria se haga cargo o que el Ayuntamiento proceda de manera subsidiaria para evitar un accidente grave por la caída de chapas y también para zanjar posibles problemas de salud pública, por la enorme acumulación de palomas en el inmueble: «A veces no podemos ni abrir las ventanas». Más ahora que ven que todo vuelve al inicio porque el Concello detuvo su intención de obrar, pero el tiempo pasa y el dueño tampoco ha vuelto a dar señales de vida.

