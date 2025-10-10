El dueño del edificio de Otero de Cambados traslada su intención de consolidarlo

El expediente sancionador abierto por el Concello de Cambados a Solvia por la peligrosidad del antiguo edificio de Establecimientos Otero se mantiene en «stand by» después de trasladarle su intención de consolidar la fachada para evitar los desprendimientos que desesperan a los vecinos.

Así las cosas, de momento no ha procedido a la imposición de las posibles multas anunciadas, pero los afectados, residentes en las inmediaciones, aseguran que nada ha cambiado.

Relatan que la propiedad envió a una empresa de reparaciones especializada a la casa donde cayeron las chapas –a un patio interior donde jugaban unos niños– y a otros inmuebles de la zona poco después de que el Ayuntamiento anunciara su intención de actuar subsidiariamente; apuntalando determinadas partes, las que urgieran por peligro inminente.

Esto como segunda parte de las gestiones infructuosas de que consolidara la fachada y que empezaron con un expediente de ejecución forzosa de las actuaciones que, a juicio de los técnicos municipales, debía realizar.

Vista de las palomas que anidan en el edificio, otro de los problemas denunciados. / FdV

No obstante, esa firma no volvió y cuando se pusieron en contacto con ella les explicó que no iba a ejecutar los trabajos. Así lo aseguran los afectados, que están hastiados tras años peleando para que la inmobilaria se haga cargo o que el Ayuntamiento proceda de manera subsidiaria para evitar un accidente grave por la caída de chapas y también para zanjar posibles problemas de salud pública, por la enorme acumulación de palomas en el inmueble: «A veces no podemos ni abrir las ventanas». Más ahora que ven que todo vuelve al inicio porque el Concello detuvo su intención de obrar, pero el tiempo pasa y el dueño tampoco ha vuelto a dar señales de vida.