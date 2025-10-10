Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Somos criminais e punto (final)» tendrá una sesión más en Vilagarcía

Touriñán y Carlos Blanco durante una de sus funciones.

Touriñán y Carlos Blanco durante una de sus funciones. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

El espectáculo «Somos criminais e punto (final)», de Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán, ha agotado las 750 entradas para su primera función en el Auditorio de Vilagarcía el 25 de octubre a las 20.30 horas.

Ante la gran demanda, la productora Ainé y el Concello de Vilagarcía han programado una segunda sesión el mismo día a las 18.00 horas, con entradas aún disponibles en Ataquilla.com. La concejala de Cultura, Sonia Outón, celebró la buena acogida: «Sabíamos que un espectáculo de humor como este tendría gran respuesta».

El montaje, de 90 minutos de duración, es una de las comedias gallegas más exitosas del momento, y sitúa a los humoristas como capitanes de una nave espacial en clave de humor que busca salvar lo mejor del «espíritu criminal» gallego.

