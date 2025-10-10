El Colegio de Educación Especial sigue sin tener enfermera

Las familias usuarias del Centro de Educación Especial de Vilagarcía no ocultan su desesperación tras cumplir un mes sin enfermera en el centro.

Conchi Ventoso, presidenta de la Anpa, reconoce que «seguimos sin una solución. Nos dicen que siguen buscando, pero los niños siguen sin atender como se debe y hay que recordar que 23 de los 59 alumnos están en estado de alerta».

Recuerda además la portavoz de las familias que «en este último mes ya ha tenido que venir tres veces la ambulancia por diferentes crisis. Es una situación muy agónica y seguimos sin una solución».

La Consellería de Educación sí ha resuelto la falta de una cuidadora, pero el perfil necesario para el puesto de enfermera sigue sin aparecer. «El pasado martes nos dijeron que había una persona ya para el puesto, pero no sé porque no se pudo concretar y no supimos nada más», apunta.

El inicio de un nuevo proceso selectivo parece haberse puesto ya en marcha, pero tras un mes sin servicio la desesperación de las familias es más que evidente.

Cabe señalar que la enfermera que ejercía en el centro hasta el pasado curso pasa ahora por una baja de maternidad. Es por ello que desde la Anpa insisten en la perentoria necesidad de encontrar una solución. Incluso no se descarta llevar a cabo nuevas medidas de protesta como la huelga que tuvo lugar la última semana de septiembre.