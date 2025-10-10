Cinco constructoras aspiran a reformar la calle Igrexa de Meis

Un total de cinco empresas aspiran a ejecutar el proyecto de humanización de la calle Igrexa de Meis que busca mejorar la movilidad peatonal y ciclista, reducir la velocidad del tráfico y otros objetivos con una inversión de 480.000 euros.

El Concello tiene muy avanzado el trámite, con la contratación ya de la dirección de la obra que, cabe recordar, financia mediante el Plan Extra y el +Provincia de la Diputación, en virtud de un convenio firmado a principios de verano.

La iniciativa pretende recuperar el espacio público para uso y disfrute de los vecinos en la calle Igrexa, desde la plaza de España hasta la conexión con la EP-9402.

Detalles

Según el proyecto, se va a rediseñar el vial de acceso a la plaza, convirtiéndolo en uno de sentido único, hacia la plaza. En su margen izquierdo se ejecutará una acera en pavimento granítito y en el derecho, una senda con un pavimento especial, «slurry», para el uso compartido de peatones y bicicletas. Esta senda conectará la explanada con la carretera de titularidad provincial, «formando un itinerario peatonal de seguridad dando continuidad al existente en el vial».

En cuanto al acabado del espacio, «se prevé un importante salto cualitativo respecto al preexistente, pasando de espacios asfaltados, sin ningún interés, a uno que sirva de diversos usos para los ciudadanos».

El proyecto también incluye otras mejoras en cuestiones como el alumbrado público, que ahora «es incompleto y deficiente», además de obsoleto, con lo cual se va a cambiar por luminarias de led y se enterrará el cableado. Lo mismo se hará con el perteneciente a las telecomunicaciones, para corregir el impacto visual y el feísmo.

La contratación de los trabajos está en su recta final y, de hecho, la mesa de contratación gestionada por el Ayuntamiento se reunió en la jornada de ayer para evaluar las ofertas presentadas por las cinco constructoras participantes en el proceso.