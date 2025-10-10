Castrelo descorcha hoy su III Mostra dos Viños con 15 bodegas

Castrelo inaugura hoy una nueva Mostra dos viños do mar que hasta el domingo ofrecerá referencias de 15 bodegas en un formato de feria de degustación, aderezada con catas, rutas por tierra y mar, gastronomía, música en directo y actividades complementarias. La carpa abrirá a las 20.00 horas con la lectura del pregón a cargo de José Padín (Currás), exdirectivo y socio fundador de la cooperativa Condes de Albarei.

La cita organizada por la activa comisión Aires Novos contará con la presencia de autoridades y en este día no faltará la música gracias a la actuación del grupo M-80. Cabe recordar que la degustación en las casetas se extenderá hasta el domingo con la presencia de 15 bodegas. Pero no es todo porque no faltará una nueva sesión de cata «O teu aire», en la que los asistentes podrán degustar más de 60 referencias de la mano del sumiller Sebastián González con una entrada de 15 euros.

Esto ya será el sábado, en la casa rectoral. Y es que el escenario principal será en el atrio de la iglesia de esta parroquia de Cambados, pero el propósito es extenderla para dar a conocer los productos que tanto la caracterizan: de la tierra y el mar. Así, habrá degustaciones en catamarán y otras iniciativas además de los homenajes, que recaen en Luis Costa Barreiro, de Lagar de Costa, y la mariscadora Beatriz Dozo Gondar.