Cacabelos y el dj G. Rich inauguran los conciertos del Solidarity Fest
r. a.
Cambados
El parque de Torrado de Cambados acoge desde hoy el Solidarity Fest 2025 organizado por la Fundación Condado de Taboada con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, a través de los proyectos del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). La apertura de puertas tendrá lugar a las 19.00 horas, con propuestas de gastronomía, un mercadillo, actividades, música en directo... En la jornada inaugural será el turno del cantautor cambadés Cacabelos y el dj G. Rich. Pero el resto de días pasarán por el escenario Guadi Galego, Ortiga... Las entradas para los días de pago pueden comprarse en su web.
