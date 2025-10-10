El BNG de Valga eleva supuestas irregularidades al Parlamento

El BNG anuncia que denunciará ante el Parlamento de Galicia un supuesto «uso fraudulento de fondos destinados al programa municipal de Envejecimiento activo».

Lo hará basándose en que «la hija de la segunda teniente de alcalde, contratada para coordinar este programa a partir de un proceso selectivo hecho a medida, se dedica a otras funciones ajenas a las subvencionadas mientras el gobierno municipal hace pagar a las personas mayores por las actividades incluidas en el programa, para el que no existe una ordenanza reguladora».

Es por ello que el Bloque solicita al gobierno local «que rectifique, que devuelva la gratuidad a las actividades y que respete el espíritu social del programa».

Fran Devesa, su portavoz, destaca que «la coincidencia entre la contratación de la hija de una concejala y el cobro a las personas mayores es un insulto a la decencia política».

En este sentido, aduce que «la política social debe servir a las personas, no a los intereses partidistas o familiares».

«No se puede jugar con el dinero de todos e todas para favorecer a personas concretas», remarcan los nacionalistas en este nuevo ataque al gobierno conservador de José María Bello Maneiro.