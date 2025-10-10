El BNG pide explicaciones por el atasco causado en la carrera por Ucrania

El BNG de Vilagarcía llevará a pleno una batería de preguntas «para que el gobierno local aclare los efectos y la organización» de la II Carrera Solidaria por Ucrania organizada el pasado 27 de septiembre por Arousa Moza.

Los nacionalistas aseguran que el evento, «anunciado como una cita con gran participación», no tuvo la afluencia esperada, mientras que sí generó «importantes problemas de tráfico debido al corte de las calles durante toda la tarde y parte de la noche». Un hecho que al producirse un sábado «agravó el colapso».

La formación liderada por Xabier Rodríguez solicita conocer las previsiones de participación, el número real de corredores y si el Concello considera «adecuado mantener cortadas tantas calles tantas horas por un evento de estas características». También piden una valoración oficial del gobierno y que se indiquen medidas previstas para evitar que se repitan situaciones similares.

Además, el BNG propone que, en caso de celebrarse en futuras ediciones, se estudie la utilización de otros espacios alternativos, como la pista de atletismo de Fontecarmoa o zonas peatonales, para compatibilizar la práctica deportiva con la movilidad urbana.