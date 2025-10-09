Xunta y Concello abordan la reforma de la calle Luis Antonio Mestre

El Concello de O Grove presentó ayer a la Xunta una memoria con una propuesta urbanística para la humanización de la calle Luis Antonio Mestre, que precisa de una actuación urgente y, de hecho, este verano sufrió un hundimiento por un problema con el alcantarillado.

El alcalde, Jose Cacabelos, explicó que persiguen la firma de un convenio, pues se trata de un tramo de titularidad autonómica y confía en que, en «las próximas semanas o meses, se pueda avanzar» en su firma, para que el proyecto «sea una realidad en un futuro próximo».

Y es que encontró «buena recepción» y disposición para estudiarla en la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, a la que también agradeció su «voluntad por resolver problemas enquistados» para el municipio desde que se encarga de este departamento, como el proyecto de incremento de la capacidad de la Autovía do Salnés hasta la localidad y la mejora de otras conexiones y al que se destinarán 40 millones de euros.

El regidor acudió al encuentro con la arquitecta municipal y con una propuesta bajo el brazo para una calle que precisa de «una humanización y la renovación de todos los servicios básicos: saneamiento, abastecimiento, pluviales...», enumeró Cacabelos sobre la idea municipal para este tramo urbano de la PO-316.

Desde la Consellería indicaron que en el encuentro, mantenido en San Caetano, también participaron el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el director territorial José Manuel González.

Una reunión de trabajo con las autoridades municipales como otras que ha venido manteniendo en los últimos meses con otros regidores como los de Valga o Meis para «impulsar intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a reforzar la competitividad autonómica».