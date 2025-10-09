Vilagarcía con Palestina recoge 2.090 apoyos

La iniciativa ciudadana «Vilagarcía con Palestina» hizo entrega del resultado de la campaña de firmas llevada a cabo en la ciudad y que se inició el 12 de septiembre, coincidiendo con el despliegue de la bandera de Palestina en el balcón de Ravella.

Finalmente fueron 2.090 firmas las recogidas y que ayer mismo fueron presentadas por registro en el Concello con la presencia de muchos de los participantes en esta iniciativa.

Vicky Seijas, portavoz de la iniciativa, declaró que «damos las gracias a toda Vilagarcía por su respuesta y por su acogida, especialmente a Zona Aberta y las asociaciones vecinales, también a Revenidas, a las Anpas, y a las escuelas infantiles así como a todos aquellos que se implicaron».