Vilagarcía muestra al jurado de «Vilas en Flor» su modelo de ciudad verde

El jurado del certamen «Vilas en Flor» visitó en la tarde de ayer Vilagarcía. Se trata de un programa que distingue los municipios gallegos de menos de 40.000 habitantes por su labor en la mejora paisajística y ambiental de los espacios verdes urbanos. La ciudad participa por tercer año consecutivo con el objetivo de mantener, o incluso aumentar, las tres «Flores de Honra» obtenidas en la pasada edición. Cabe señalar que el máximo reconocimiento son cinco.

El certamen, impulsado en Galicia por la Fundación Juana de Vega junto a Asvinor (Asociación de Viveiristas do Noroeste) y Agaexara (Asociación Galega de Empresas de Xardinería), valora no solo la belleza de los espacios ajardinados, sino también aspectos como la sostenibilidad, el ahorro energético, la concienciación ciudadana o el uso social de las zonas verdes.

La visita arrancó a las cuatro de la tarde desde el propio Concello y se prolongó durante dos horas. Los técnicos enviados por la organización, Gaspar Bernárdez, doctor en Investigación Agraria y Forestal, y Manuel Fontán, propietario del centro de jardinería Xesteiriña y de la empresa Xenebro Xardín de O Grove, recorrieron la ciudad acompañados por el concejal de Parques y Jardines, Diego García, y la jefa municipal del área.

La ciudad aspira a mantener o mejorar la cualificación del pasado año. / Iñaki Abella

Durante el recorrido, el jurado conoció de primera mano el modelo de integración paisajística desarrollado en Vilagarcía. Entre las paradas destacaron la rúa Clara Campoamor, donde se explicó cómo el proyecto de humanización prevé incorporar vegetación y arbolado en la nueva configuración de la vía; el parque Miguel Hernández y la playa de A Concha, donde se abordaron los trabajos de mantenimiento y control de especies invasoras; así como la pradera de O Ramal, O Piñeiriño o los trabajos realizados en Trabanca Sardiñeira. No hubo tiempo de visitar el parque de A Coca en el que recientemente se llevó a cabo una renovación integral del mobiliario y un estudio del arbolado.

El concejal Diego García mostró su satisfacción tras la visita y destacó que los técnicos valoraron positivamente la integración de la vegetación en las humanizaciones urbanas, especialmente en zonas como Clara Campoamor, la pradera de O Ramal y A Compostela.

El jurado deliberará en los próximos días y dará a conocer los resultados en la gala de entrega de galardones, que se celebrará el 14 de noviembre en Carballo, uno de los municipios más premiados en la edición anterior.