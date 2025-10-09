Teófilo Edicións presenta el libro «Vilagarcía de Arousa Ilustrada»

La sala de conferencias del Auditorio de Vilagarcía acoge hoy (20.00 horas) la presentación del libro «Vilagarcía de Arousa Ilustrada», un libro que «rinde homenaje a la historia, los rincones y las gentes de la ciudad», tal y como aseguran los artífices de la publicación.

La obra, de Teófilo Edicións, combina ilustraciones inéditas con textos que rescatan el patrimonio material e inmaterial de Vilagarcía, «proponiendo un recorrido visual y emocional por calles, plazas, edificios emblemáticos y escenas cotidianas que han marcado la identidad local».

El acto de presentación contará con las intervenciones de los autores Xermán Torres y María José Rodríguez, del editor José Luis Teófilo y del secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, para ahondar en las peculiaridades del trabajo.