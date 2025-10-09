Ribadumia impulsa la limpieza de fuentes y lavaderos

El Concello de Ribadumia ha puesto en marcha una nueva campaña de limpieza y mantenimiento de las fuentes y lavaderos tradicionales del municipio con el objetivo de preservar en buenas condiciones estos bienes patrimoniales que forman parte de la identidad histórica y cultural de la localidad.

Para llevar a cabo estos trabajos, el Concello habilitó una cuadrilla de personal municipal encargado de la limpieza, conservación y puesta a punto de estos espacios, actuando de manera coordinada en todas las parroquias del término municipal, desde Sisán hasta Lois.

En total, está previsto intervenir en cerca de 40 elementos patrimoniales, tanto fuentes como lavaderos, algunos de ellos de gran valor histórico y etnográfico. La actuación permitirá mejorar la accesibilidad y el uso cotidiano por parte de los vecinos, así como favorecer que las personas visitantes puedan conocer de primera mano el patrimonio de Ribadumia.

Desde el gobierno local destacan la importancia de mantener este tipo de bienes en condiciones óptimas por su valor funcional, cultural e histórico, reforzando el compromiso con la conservación y la puesta en valor del patrimonio común.