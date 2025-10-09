El Refuxio carga contra Vilanova por «incumplir» la Ley de Bienestar Animal

El Refuxio de Animais de Cambados cargó ayer de forma muy dura contra el Concello dce Vilanova por la ausencia total de políticas de bienestar animal, pese a que la nueva ley les obliga a llevarlas a cabo como administración competente. No en vano, desde la protectora lamentan que el Concello vilanovés no participe en campañas de esterilización de colonias felinas, algo a lo que le obliga la Ley y que ocurre en la mayor parte de los municipios limítrofes y, sobre todo, sigue «sin ayudar a los vecinos que se encuentran animales abandonados, asumiendo, al menos, los gastos básicos de la atención veterinaria».

La situación que ha hecho estallar a los responsables del Refuxio ocurrió ayer en el municipio vilanovés, cuando «una de nuestras voluntarias salió a dar un paseo con sus perros y, al pasar cerca de un contenedor, nueve gatitos comenzaron a perseguirla desesperados pese a llevar cinco canes». Los animales buscaban ayuda y la voluntaria no pudo mirar hacia otro lado, por lo que avisó a la Policía Local de lo que estaba sucediendo «y la respuesta con la que se encontró fue un ‘no podemos hacer nada, dejadlos donde están». Desde el Refuxio señalaban ayer que «podemos entender que no haya instalaciones, porque muchos Ayuntamientos no las tienen, pero cuando una administración local mira hacia otro lado, el abandono se multiplica, por eso el Concello de Vilanova tiene que empezar a actuar de manera inmediata».

De lo contrario, continúan desde el Refuxio, «todo el peso recae sobre las personas que simplemente no pueden mirar hacia otro lado cuando ven morir a un animal en la calle; vecinos que, movidos solo por la empatía, acaban asumiendo gastos, responsabilidades y cuidados que deberían ser municipales».

Los nueve gatos hallados ayer no son los primeros que se recogen en ese municipio, ya que «son muchos los vecinos que nos escriben a diario contándonos lo mismo: camadas abandonadas, gatos enfermos y llamadas sin respuesta».

Esta falta de implicación no solo agrava el problema del abandono sino que genera también una sociedad más fría, más cansada y menos empática». El cambio, continúan, «empieza cuando dejemos de aceptar que no se puede hacer nada; tampoco debemos olvidar cual es el origen de esta situación: gente que no esteriliza y gente que abandona. Para evitarlo se puede educar a las nuevas generaciones y a quien sigue sin hacerlo, deben aplicársele sanciones».

La entidad ha asumido el cuidado de estos nueve gatos, con los gastos que ello supone para el Refuxio de Cambados solo en cuestiones veterinarias, y busca ahora familias de adopción para ellos para que «no vuelvan a la calle» y piden a todos aquellos que puedan estar interesados que contacten con ellos.