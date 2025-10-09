Las obras de la EDAR de Niño do Corvo mantienen su previsión para 2026

La inversión más importante de los últimos años en A Illa de Arousa, la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Niño de Corvo, se mantiene dentro de las previsiones iniciales, las que apuntan a que estará finalizada a lo largo del verano de 2026.

Así lo reconoce el alcalde del municipio, Luis Arosa, que destaca el hecho de que «la empresa se ha encontrado con buenas condiciones meteorológicas para el trabajo y no frenó su actividad en el mes de agosto, por lo que creemos que, siempre y cuando el tiempo acompañe, va a finalizarse dentro del plazo previsto».

La actuación ha cambiado de forma importante la imagen de Niño do Corvo, donde ya se aprecia gran parte de la estructura de la EDAR que se está construyendo para sustituir la actual, construida en el año 2000 y que incumple varias directrices europeas en lo que a depuración de aguas se refiere.

Con una inversión de 8,5 millones de euros, asumidos entre el Concello y la empresa pública Acuaes, las obras iniciadas consisten en la construcción de una depuradora que dará servicio a una población de 10.000 habitantes equivalentes y permitirá el tratamiento de un caudal medio de 2.059 metros cúbicos al día. Además, se desarrollarán trabajos de conexión con el emisario, una acometida eléctrica y la adaptación de los colectores existentes.

La actuación se completa con la instalación de placas fotovoltaicas que permitirán disminuir el coste energético de la planta de Niño do Corvo y reducirán la huella de carbono. Los plazos que se manejan señalan que las obras estarán finalizadas en el mes de mayo de 2026, procediéndose posteriormente a la fase de puesta en marcha de la EDAR, que tendrá una duración de seis meses.