Mar replica al PSOE que destinó más de 6 millones a los bancos marisqueros de Arousa

La Xunta defendió ayer en el Parlamento las medidas adoptadas ante la preocupante caída de la producción en la ría de Arousa, defendiendo que desde 2024 ha invertido más de seis millones de euros en la regeneración y mantenimiento de los bancos marisqueros.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, respondió así a una pregunta de la diputada Paloma Castro sobre la producción marisquera y en la que, en su exposición, la socialista tachó de «inmóvil» la posición de la Xunta.

Señaló que los bancos «siguen en un estado crítico» y las ayudas «llegan tarde o no llegan», concretando en el caso del cierre de los importantes del libre marisqueo, pues considera un «insulto que se limiten a anunciar» aportaciones del Fempa, entre enero y marzo.

También puso algunos datos sobre la mesa, como que la arousana «vio caer la producción de berberecho en un 93,7% en 2024, de almeja fina en un 86,5 y de babosa en un 85%» y que «las lonjas dejaron de ingresar 45 millones de euros en los últimos cuatro años (...). Está en peligro de desaparición efectiva», añadió.

Pero Vázquez considera que su opinión sobre la acción de la Consellería do Mar está «lejos de la realidad», ya que es «absolutamente consciente de la importancia estratégica de la actividad marítimo-pesquera» en Galicia. Así, defendió el «trabajo intenso con el sector» y medidas de apoyo a la «modernización para garantizar el futuro».

«No mantenemos una posición inmovilista ante los datos, ante la realidad. Estamos trabajando intensamente con el sector y lo que pretendemos es regenerar más bancos a corto y medio plazo, crear nuevas zonas de trabajo, reforzando la vigilancia y la labor de los biólogos, de los técnicos, buscar especies más resilientes y pretendemos diversificar la producción, mejorando la comercialización final», zanjó.

La directora xeral aseguró que en los dos últimos años destinaron más de seis millones de euros a través de diferentes órdenes de ayudas del Plan de Competitividade e Sostibilidade do Marisqueo. Relató que en 2024 se dio continuidad al estudio de seguimiento de la mortandad de la babosa en O Bohído y se actuó contra la «elevada densidad» del busano y la canailla –invasoras– en la ensenada de O Grove, y también este año, cuando se retiraron un 40% más de ejemplares de estas alóctonas, expuso.

Vázquez también enumeró siembras en ese banco del libre marisqueo; de 377.000 unidades de babosa y 22.500 de japonesa en este año, así como la «importante labor» desarrollada a través de Redemar, la red que une a sector, administración y científicos y que «está siendo decisiva para planificar» investigaciones, que se suman a las de sus centros propios.