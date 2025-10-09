José Cacabelos pide una reflexión sobre el futuro de las rías y sus especies

José Cacabelos Rico, el alcalde socialista de O Grove, aprovecha la Festa do Marisco para hacer un llamamiento a la implicación de las diferentes administraciones, de los sectores del mar y el turismo, e incluso del conjunto de la sociedad, en pro de la preservación del medio marino y sus especies.

El regidor cree necesario «reflexionar sobre la situación actual de la pesca, el marisqueo, la acuicultura y rías como la de Arousa».

Lo plantea ante la paulatina pérdida de productividad experimentada con ciertas especies, citando como ejemplo la almeja babosa y el camarón.

Esto le lleva a decir que «la almeja japónica que se cultiva en nuestros bancos marisqueros» se ofrece en las cocinas de O Corgo, pero «una especie que nos identificaba, como es la almeja babosa, lamentablemente está escaseando, de ahí que tengamos dificultades para ofertarla en la fiesta desde hace dos años».

Como tampoco se están alcanzando los kilos de camarón necesarios para «atender la demanda que tenemos».

Un momento de la degustación, esta tarde. / Paco Luna

Dicho lo cual advierte Cacabelos de que podría ofertarse este crustáceo «procedente de otras partes de España o de Europa, pero nuestro compromiso es con el producto gallego, de ahí que si en las lonjas no hay camarón nosotros tampoco podamos ofrecerlo en la Festa do Marisco».

En resumen, que «debemos seguir trabajando todos juntos para buscar soluciones a la pérdida de productividad de la ría y para seguir consolidando esta fiesta como una apuesta decidida por el producto gallego y de calidad».

Apuesta, en consecuencia, por adoptar medidas que garanticen la viabilidad futura de las actividades pesquera, acuícola y marisquera, citando a la Festa do Marisco como un escaparate desde el que mostrar al mundo las potencialidades de las aguas gallegas.

Almuerzo oficial del Premio Lola Torres,en el hotel Abeiras. / M. Méndez

Pero también, y sobre todo, como «ejemplo claro del compromiso del Concello de O Grove con las rías gallegas y la calidad de sus productos».

Una reflexión que también realizó Cacabelos en la entrega del Premio de Gastronomía Tradicional Lola Torres, que como se avanzaba ayer en FARO DE VIGO, este año recayó en el restaurante portugués Camelo, fundado en Viana en 1983.

Un acto que el alcalde aprovechó para destacar la trascendencia de este certamen internacional que organiza la Fundación Amigos de Galicia desde hace veinte años, convertido en una de las actividades complementarias más destacadas de la Festa do Marisco.

Fiesta, dicho sea de paso, que en esta 62 edición «está ofreciendo unos resultados francamente positivos que confirman a O Grove como destino gastronómico» y el indiscutible «comedor de Galicia».

El acto del Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, en imágenes /

Y esto es posible, precisamente, gracias a la fiesta, «que tiene sus orígenes en la cocina tradicional que tanto ayudaron a impulsar vecinos como la propia Lola Torres».

Aquello hizo posible «que hoy en día tengamos en O Grove restaurantes de gran prestigio y calidad, algunos reconocidos internacionalmente e incluso uno con dos ‘estrellas Michelin’, lo cual no es fruto de la casualidad, sino consecuencia de décadas de buen hacer en cuanto a conocimiento profesional, pero también gracias a la buena materia prima de que disponemos», insiste José Cacabelos.

Personajes históricos

Habla así del maridaje que existe entre la hostelería del «comedor de Galicia» y la Festa do Marisco, que ayudaron a fundar y engrandecer cocineros y/o empresarios del sector turístico como Rafael Mourelos –gran impulsor del Premio Lola Torres–, Carlos Álvarez, Francisco Argibay, Luis Padín Noya y tantos otros.

También algunos ya fallecidos, como Isolino Álvarez, Tucho «Maruxía», Pepe Cacabelos –padre del actual alcalde– y todos aquellos que en las últimas décadas «pusieron su empeño para sacar adelante una propuesta como la Festa do Marisco, que hace identificar a O Grove como destino gastronómico y ayuda también a dar a conocer el duro trabajo de las gentes del mar», insiste el regidor.

Tanto él como el propio Rafael Mourelos coinciden al destacar lo excepcional de este evento, toda vez que en temporada baja es capaz de reunir en la localidad a decenas de miles de personas.

El alcalde y el delegado del Gobierno, en la Festa do Marisco. |

«Este año esperamos más de 100.000 visitantes», pronostica el alcalde antes de explicar que «reunir a tanta gente de toda España, y cada vez a más visitantes de toda Europa e incluso de otros continentes, deja patente la importancia de nuestra fiesta».

Y si llegan en pleno otoño «a Galicia, la comarca, O Grove y nuestra ría es porque tenemos la capacidad de ofrecer el producto de máxima calidad que obtienen pescadores, mariscadores y bateeiros», sentencia el máximo mandatario.

Termina haciendo hincapié en que «a veces se abusa mucho del término desestacionalización», que se aplica con demasiada alegría y sin contenido alguno cuando se habla de ciertas acciones turísticas propuestas en la comarca.

«Pero si hay un ejemplo de lo que significa desestacionalizar el turismo –espeta–, no es otro que la Festa do Marisco de O Grove, ya que amplía la temporada estival hasta mediados de octubre».